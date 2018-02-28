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Türkiye ile arasında nükleer iş birliği

'da 6-7 Mart'ta düzenlenecek 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi sırasında, Türkiye Nükleer Mühendisleri Derneği ile Uluslararası Nükleer Derneği arasında iş birliği anlaşması imzalanacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 15:52
Türkiye ile Güney Kore arasında nükleer iş birliği

Zirve düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'ne ilişkin son gelişmelerin Rus ve Türk yöneticiler tarafından paylaşılacağı zirvede, Fransa, Japonya ve Çin'den sektör temsilcileri birikimlerini aktaracak.

alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirecek 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'na nükleer endüstriye yön veren ülkelerden çok sayıda sektör temsilcisi ve uzman katılacak.

Zirve sırasında, Türkiye Nükleer Mühendisleri Derneği ile Uluslararası Nükleer Derneği arasında iş birliği anlaşması imzalanacak.

Anlaşmayla, nükleer enerjiden yılda 154,3 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle dünya beşincisi olan Güney Kore'nin sektördeki deneyimlerinin paylaşılması hedefleniyor.

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Türkiye ile Güney Kore arasında nükleer iş birliği
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