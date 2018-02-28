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Yeni başkandan ‘dengeli’ konuşma

Giriş Tarihi: 28.2.2018
Yeni başkandan ‘dengeli’ konuşma
ABD Merkez Bankası 'in yeni başkanı Jerome Powell, Kongre'de ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Powell'dan ne çok şahin ne de çok güvercin açıklamalar geldi. ABD ekonomisine bakışının son borsa türbülansına rağmen 'güçlü kaldığını' söyleyen Powell, artışlarına 'kademeli' devam edileceğini söyledi. Powell, "Fed, ekonominin aşırı ısınmaması ile enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine ilerlemesi arasında denge kuracak. Kademeli faiz artışı Fed'in enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşmasında en etkili yöntem olacak. Yakın dönemde finansal koşullardaki sıkılaşmanın ekonomi, istihdam ve enflasyon görünümünde baskı yaratacağını düşünmüyorum" dedi.
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Yeni başkandan ‘dengeli’ konuşma
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