AVM’lerden 20 bin ek istihdam

AVM
'ler 2017 yılını 2 milyarın üzerindeki ziyaretçi sayısıyla bitirdi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, 2018'de tam 20 bin ek istihdam
sağlamayı planladıklarını ve sonucunda da 125 milyar lira ciro elde edeceklerini söyledi. 2017'de AVM'lerin toplam ziyaretçi sayısının 2 milyonu aştığını söyleyen Belgü, 2016'da yaşanan talihsiz terör olaylarının piyasayı çok etkilediğini söyledi. 2017'nin pozitif bir yıl olarak tamamlandığını dile getiren Belgü, metrekare verimliliğinin 2017'de 824 lirayı bulduğunu, Kurban Bayramı'nda ise bu rakamın 935 liraya çıktığını söyledi. Belgü, bu rakamların ay bazında değişkenlik gösterdiğini de hatırlattı. AVM SAYISI DA ARTTI
2017'de 17 AVM'nin hizmete açıldığını söyleyen Belgü, toplam AVM sayısının 2017'de 395'e ulaştığını bildirdi. 2017'yi yüksek cirolarla kapattıklarını dile getiren Belgü, 2017'de yaklaşık olarak 110 milyar liralık bir ciroya ulaşıldığını söyledi. Her şeye rağmen 2017'yi artıda kapattıklarını ifade eden Belgü, 2018 ile ilgili de pozitif yorumlarda bulundu. 2018'de ekonomide herhangi bir daralma beklemediklerini dile getiren Belgü, yurtiçinde ve yurtdışında yaşanan yoğun siyasi gelişmelerin ekonomiyi fazlasıyla etkilediğini belirtti. Sektörün yatırımlarla büyümeye devam edeceğini söyleyen Belgü, 2018'de yaklaşık 13-15 AVM'nin daha hizmete açılacağını belirtirken, toplam AVM sayısının 405 ile 410 arasına çıkacağını söyledi. Belgü, 2018 yılı cirosunun 125 milyar dolar olacağını öngördüklerini de belirtti. Ciroların enflasyonun üzerinde büyüdüğünü söyleyen Belgü, 2018'de AVM'deki istihdam sayısının arttırılmasıyla ekonomiye de katkı sağlayacaklarını kaydetti.