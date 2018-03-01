Bitaksi’den İstanbul’da 1 liralık kampanya

Yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması Bitaksi
, bugün için 1 TL kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bugün İstanbul
'da yapılacak yolculuklarda kullanıcılar sadece 1 TL ödeyecek. Banka veya kredi kartı seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeksizin 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak. Tüm kullanıcılar kampanyadan bir kez yararlanabilecek.