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’den ’da 1 liralık kampanya

Giriş Tarihi: 1.3.2018
Bitaksi’den İstanbul’da 1 liralık kampanya
Yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması , bugün için 1 TL kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bugün 'da yapılacak yolculuklarda kullanıcılar sadece 1 TL ödeyecek. Banka veya kredi kartı seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeksizin 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak. Tüm kullanıcılar kampanyadan bir kez yararlanabilecek.
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Bitaksi’den İstanbul’da 1 liralık kampanya
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