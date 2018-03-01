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bugün ne kadar? 1 Mart bugün ne kadar?

bugün ne kadar? Mart ayının ilk günü olan 1 Mart Perşembe günü vatandaşların altın fiyatlarına olan ilgileri de devam ediyor. Yüz binlerce vatandaş altın fiyatları ne kadar? sorularının yanıtını araştırıyor. Özellikle yatırım ve birikim hedefindeki vatandaşlar, en detaylı ve en güncel gelişmeleri sabah.com.tr'den öğreniyor. ne kadar? ne kadar? ne kadar? sorularının yanıtları burada...

Giriş Tarihi: 28.2.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 09:03
Çeyrek altın bugün ne kadar? 1 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?

Vatandaşlar ne kadar? sorusunun cevabını ayrıntılı olarak her gün araştırıyor. Bununla birlikte hem birikim hem de yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altının 'daki son durumunu da ilgiyle takip ediyorlar. Mart ayının ilk günü olan 1 Mart Perşembe günü ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı da burada...

28 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 160,75

SATIŞ: 160,77

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 257,73

SATIŞ: 263,56

YARIM ALTIN

ALIŞ: 513,85

SATIŞ: 527,12

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.034,14

SATIŞ: 1.059,89

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.066,00

SATIŞ: 1.078,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.063,13

SATIŞ: 1.089,71

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Çeyrek altın bugün ne kadar? 1 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?
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