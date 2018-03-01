Çeyrek altın bugün ne kadar? 1 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?

Vatandaşlar altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabını ayrıntılı olarak her gün araştırıyor. Bununla birlikte hem birikim hem de yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altının Kapalıçarşı'daki son durumunu da ilgiyle takip ediyorlar. Mart ayının ilk günü olan 1 Mart Perşembe günü çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı da burada...
ALIŞ: 160,75
SATIŞ: 160,77
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 257,73
SATIŞ: 263,56
YARIM ALTIN
ALIŞ: 513,85
SATIŞ: 527,12
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.034,14
SATIŞ: 1.059,89
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.066,00
SATIŞ: 1.078,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 1.063,13
SATIŞ: 1.089,71