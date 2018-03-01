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‘Fuarda çok ciddi ticaret gerçekleştirilecek’

Giriş Tarihi: 1.3.2018
‘Fuarda çok ciddi ticaret gerçekleştirilecek’
Holding Başkanı bu yıl fuarın ikincisinin düzenlendiğini hatırlatarak, "187 olan yerli katılımcı sayısı 258'e çıktı. Yabancı katılımcı sayısı 27'den 56'ya çıktı. 2017'de 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirmiştik. Bu yıl 80 bin metrekarelik alanda düzenliyoruz" şeklinde konuştu. Bu büyümeyle birlikte ciddi bir ticaret hacmi imkânı elde edildiğini kaydeden Erem, fuarın aynı zamanda devlet desteği kazandığını bildirdi. Erem, "UNICERA bu yıl 130 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak. Bu bir rekordur. Hedef ülkelerimiz ABD, Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleri. Dolayısıyla bu yıl fuarda çok ciddi bir iş hacmi ve ticaret gerçekleştirilecek" diye konuştu
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‘Fuarda çok ciddi ticaret gerçekleştirilecek’
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