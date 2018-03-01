Her türlü desteğe hazırız

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuar
cılık ile Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA), CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuarın açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye olarak kendimizi bugünden daha çok ihracat
odaklı bir şekilde konumlandırmak gibi hedefimiz var. Hükümet olarak biz sektörün yanınızdayız" dedi. Seramik sektörünün ekonominin itici gücü olan sektörlerden olduğunu dile getiren Şimşek, ihracat noktasında bir başarının bulunduğunu ancak yüzde 10'luk ihracat hedefini çok mütevazı bulduğunu kaydetti. İŞİNİZİN PAZARLAMASINI YAPIN
Sektörde önemli başarı örneklerinin bulunduğu anlatan Şimşek, yerli katkı payının yüksek, liranın da oldukça rekabetçi noktaya geldiğini, Eximbank üzerinden ve diğer tüm unsurlarla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. Şimşek, "Sizden biraz daha dışarda koşuşturmanızı, biraz daha bu işin pazarlamasını yapmanızı istiyoruz" diyerek, büyümenin bu şekilde çok daha kalıcı, sürdürülebilir tutulabileceğini dile getirdi. Şimşek şöyle devam etti: "Türkiye'nin büyümesini yüzde 5'in üzerinde tutmasıyla yüzde 4'ün üzerinde tutması arasında çok büyük fark var. Bu büyümeyi önümüzdeki dönemde daha dengeli hale getirmek için bir miktar daha Ar-Ge'ye, özellikle sizin sektörde tasarıma yönelebiliriz. Tasarım ile gerçekten büyük fark yaratabilirsiniz. Malzeme ve birikim noktasında zaten Türkiye kendisini kanıtlamış. Bugün eğer dünyada bu alanda ikinci büyük fuarı düzenliyorsanız bu ciddi birikime işaret ediyor. Bunu biraz daha tasarım ile taçlandırıp ürünlerimizi bütün dünyada daha yüksek kar marjlarıyla nasıl satarız ona odaklanmamız lazım." Şimşek, hükümet olarak insan odaklı çalıştıklarını aktararak, "Şirketlerinizde insana yatırım yapın, çalışanlarınızı iyi eğitin. Çünkü o hem verimliliği artırır hem de küresel rekabette sizi iyi bir noktaya getirir" dedi. Hükümet olarak odaklandıkları diğer alanların ise altyapı, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi olduğunu kaydeden Şimşek, "Üreticiye büyük görev düşüyor. 100 liralık Ar-Ge yapana 225 liralık destek veriyoruz. Ar-Ge ve inovasyon olmadan rekabet zor" dedi.