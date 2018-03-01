IGA yabancı ortağa kapalı

İstanbul
Yeni Havalimanı'nın (İYH) işletme ve yapımını üstlenen konsorsiyum üyelerinden Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir
, İYH'de olası yabancı ortaklık teklifine nasıl bakacakları sorusuna "İşlettiğimiz Kosova'ya ve Dakar'a iyi bir teklif gelirse oturup konuşuruz. Ancak burada 5 ortaklı bir yapı var. İYH Türkiye'nin en önemli stratejik yapısı. Lufthansa'ya sahip olmak isteseniz Almanya'nın Lufthansa'yı satması kolay mı? Bu da öyle bir şey" cevabını verdi. Aynı durumun Türk Hava Yolları (THY) için de geçerli olduğunu kaydeden Özdemir, İYH'nin altyapı işleri için Amerikalı, Çinli ve Japon firmaların kapılarını çaldığını anlattı. GAZİANTEP'E YENİ ŞEHİR Gaziantep
'te şehir içinde kalan çimento tesislerini Kilis
'e taşıma konusunda da son noktaya geldiklerini aktaran Özdemir, "Kilis'te 200 dönümden fazla yer aldık. İnşaat devam ediyor. Yılsonunda üretim yapacağımızı tahmin ediyorum. Eninde sonunda Suriye'de savaş bitecek ve yeniden imar edilecek. Biz kapıya sadece 2 kilometre uzaktayız" dedi. Şehir içinde kalan eski fabrikanın 1.2 milyon metrekarelik yerine yeni bir şehir kuracaklarını açıklayan Özdemir, "Belediyeyle Antep'e yakışan bir proje yapacağız" diye konuştu.