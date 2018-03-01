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Son Dakika Haberi: İhracat rakamları yüzde 14,8 arttı

Son dakika haberi... TİM verilerine göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu. TİM verilerine göre, son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 11,1 artarak 159 milyar 27 milyon dolar oldu.

Giriş Tarihi: 1.3.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 10:44
Son Dakika Haberi: İhracat rakamları yüzde 14,8 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu.

TİM tarafından, bu yılın şubat ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Son Dakika Haberi: İhracat rakamları yüzde 14,8 arttı!

Buna göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk iki ayında ihracat yüzde 12,8 yükselerek 25 milyar 346 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık dönemde, yüzde 11,1'lik artışla 159 milyar 27 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

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Son Dakika Haberi: İhracat rakamları yüzde 14,8 arttı
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