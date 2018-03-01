Tarlalar borsaya gelsin

Borsanın güvenilir ve sıfır problemli bir pazar olduğunun altı çizen Borsa İstanbul
ve Türkiye Varlık Fonu Başkanı Himmet Karadağ, tarlaların da borsaya alınıp mülkiyetinin kısa sürede değiştirilebileceğini söyledi. Denizli Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Karadağ, borsada mal ve hizmetleri temsil eden menkul kıymetlerin sahipliğinin değiştiğine dikkat çekerek, "Hisse piyasamızdan günlük 1.5 milyar TL değerinde mal ve hizmetin, ürünün sahipliğini sıfır problemle değiştiriyoruz. Borsalar dünya ticaretinin geldiği en sofistike sistemler. Klasik ticarette karşılaşılan hiçbir sorun yok. Bunu neden anlatıyorum? Toplulaştırmadan sorumlu Orman Bakanımız'la bir toplantı yapacağız, 'tarlaları borsaya alabilir miyiz?' diye" dedi. Borsa Başkanı, "Üç-beş dönüm tarlanın sahipliğini birkaç günde değiştirebilirsek, çok iyi bir iş yapmışız diyoruz. Borsada bırakın ikinci el otomobil, araziyi, içindeki evi, arazisi ile otomobil fabrikasının mülkiyeti birkaç saniyede satılabilir" mesajı verdi. DÜNYA REKORU GELEBİLİR
Borsadaki rakamların sanal olma ihtimalinin olmadığını söyleyen Karadağ, "Çünkü oradaki göstergelerin tamamına birileri çil çil, reel, gerçek parasını koymuştur" dedi. Karadağ, Türkiye'nin gelecek ay açıklanacak rakamlarla 2017'de dünya şampiyonu olabileceğine de işaret etti.