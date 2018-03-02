Çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?

2 Mart altın fiyatları bugün ne kadar? Dün 160 TL'ye kadar düşen gram altın ve 263 TL'ye kadar düşen çeyrek altından sonra vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Mart ayının ilk gününde son zamanlardaki en alt rakamına düşen altın fiyatları, 2 Mart Cuma günü nasıl bir yol izliyor? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Yanıt aradığınız tüm soruların cevabı burada...

1 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 161,37

SATIŞ: 161,39

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 256,60

SATIŞ: 262,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 511,59

SATIŞ: 524,81

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.029,59

SATIŞ: 1.055,23

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.062,00

SATIŞ: 1.074,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.058,46

SATIŞ: 1.084,92