Çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?

2 Mart altın fiyatları bugün ne kadar? Dün 160 TL'ye kadar düşen gram altın ve 263 TL'ye kadar düşen çeyrek altından sonra vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Mart ayının ilk gününde son zamanlardaki en alt rakamına düşen altın fiyatları, 2 Mart Cuma günü nasıl bir yol izliyor? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Yanıt aradığınız tüm soruların cevabı burada...
ALIŞ: 161,37
SATIŞ: 161,39
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 256,60
SATIŞ: 262,40
YARIM ALTIN
ALIŞ: 511,59
SATIŞ: 524,81
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.029,59
SATIŞ: 1.055,23
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.062,00
SATIŞ: 1.074,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 1.058,46
SATIŞ: 1.084,92