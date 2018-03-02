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bugün ne kadar? 2 Mart bugün ne kadar?

bugün ne kadar? Vatandaşlar altın fiyatlarının düşmesinden sonra ne kadar? ne kadar? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. 'da altın piyasasındaki son durumu merak eden bireyler gerek yatırım gerek birikim gerekse hediyelik eşya olarak niteledikleri altın konusundaki en detaylı ve güncel haberleri detaylıca inceliyorlar. Biz de sabah.com.tr olarak her gün olduğu gibi altın fiyatlarındaki son durumu sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 08:54 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 09:27
Çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?

2 Mart bugün ne kadar? Dün 160 TL'ye kadar düşen ve 263 TL'ye kadar düşen dan sonra vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Mart ayının ilk gününde son zamanlardaki en alt rakamına düşen altın fiyatları, 2 Mart Cuma günü nasıl bir yol izliyor? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Yanıt aradığınız tüm soruların cevabı burada...

1 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 161,37

SATIŞ: 161,39

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 256,60

SATIŞ: 262,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 511,59

SATIŞ: 524,81

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.029,59

SATIŞ: 1.055,23

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.062,00

SATIŞ: 1.074,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.058,46

SATIŞ: 1.084,92

piyasalar
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Çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?
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