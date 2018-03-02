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Dijital liderler ’lerle buluştu

Giriş Tarihi: 2.3.2018
Dijital liderler KOBİ’lerle buluştu
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu () ve , Anadolu'da firmaların dijital dönüşüme uyum sağlaması için 'Dijital Anadolu' projesini başlattı. Antalya'da gerçekleşen toplantıda konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, "Ülkemizde işletmelerin yüzde 99.77'sini oluşturan 'ler, toplam istihdamın yüzde 78'ini sağlıyor. Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarının yüzde 17'si yine KOBİ'lerde. Fakat KOBİ'lerimizin sadece yüzde 4'ü yüksek teknolojili üretim yapıyor. Bu yüzden bulut bilişim, sanayi 4.0, nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi dijital altyapıya yapılacak yatırımlar teşvik edilmeli" diye konuştu. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise "Müşteri kolay ve hızlı olanı tercih ediyor. Rekabetin yoğunlaştığı çağımızda dijitalleşmenin gerisinde kalan, teknolojik yenilikleri takip edemeyen şirketler uzun süre ayakta kalamayacak" dedi.

Atilla Serdar HAMZAOĞLU
piyasalar
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Dijital liderler KOBİ’lerle buluştu
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