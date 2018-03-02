Emlak Konut 2018’de ‘güçlü satış’ bekliyor

Emlak Konut
GYO Genel Müdürü Murat Kurum
, 2018'de güçlü bir satış performansı beklediklerini açıkladı. Kurum, "Bu yıl 1.8 milyar TL
kâr hedefimiz, 7.2 milyar TL ciro hedefimiz, 2.1 milyar TL arsa maliyeti olan arsalarımızın ihale edilmesi ve 830 bin metrekare de satılabilir alana ulaşma hedefimiz var" dedi. Emlak Konut olarak 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından başlattıkları kampanyaların sektörün ve hatta ülke ekonomisinin canlanmasında büyük katkı sağladığını anımsatan Kurum, "İlki darbe girişimi sonrasıydı, ardından da ülkemizi finansal olarak zora sokacak girişimlerin yoğunlaştığı dönem sonrası olmak üzere iki büyük kampanyayı sektörün önüne düşerek yaptık. İkisi de karşılık buldu" şeklinde konuştu. Türkiye
'nin büyük bir kısmının, konutu hem oturmak hem de sığınılacak bir yatırım limanı olarak gördüğünü aktaran Kurum, "Satışlar 2017'de yeni bir rekor kırarak 1.4 milyon adedin üstüne çıktı. İzmir
'de konut fiyatlarındaki artış 2011 ve 2014'te TÜFE'nin altına düştü. Şu anda ise artış neredeyse yıllık yüzde 21 seviyesine ulaştı. Yatırımcılar proje yapacağım diye İzmir'e koştu" dedi.