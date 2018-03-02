Metroda 2023 hedefi 1100 km

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, aHaber canlı yayınında İstanbullular'a müjde verdi. Yeni inşa edilecek metro hatları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunan Uysal, 2023'e kadar 42 tünelin de tamamlanmasının planlandığını kaydetti. Metro tünellerin ihalelerinin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmasını '7 yılda tamamlanması planlandığı için yeniden görüşüldü ve 3 yılda tamamlanması için anlaşmaya varıldığını' kaydeden Uysal, devam eden ve yeni projeler hakkında şu bilgileri verdi:

"Vezneciler-Arnavutköy hattı, Sefaköy- Başakşehir hattı, Kazlıçeşme- Beylikdüzü hattı ihaleye çıkacak. "Belediye Başkanı ihaleleri iptal etti, neden böyle bir şey yaptı" gibi sorular olabilir. 2017'de 6 tane metro ihalesi yapılmıştı. Ben geldikten sonra baktım, bizim en hızlı biten metromuz Kartal metrosu 4.5 yılda bitmiş. 7-8 seneyi buluyor. Bunun yapım süresi, 3 yılda bitebilir. Müteahhitlere dedik şu konuyu konuşalım. Tabi ihale yapılmış işe başlanmış falan iptal ederiz dendi. İptal yazılarını gönderince hepsi geldi. Oturduk tekrar konuştuk."

İstanbul'un her yerine metronun ulaşacağını açıklayan Uysal, toplamda 1100 kilometre metro hattı inşa edileceğini söyledi. Şu anda var olan 150-160 kilometrelik hat, 2018 yılının sonuna kadar açılacak olan 4 tünelle birlikte 355 kilometreye ulaşacak.

Eminönü-Alibeyköy hattı yıl sonuna kadar tamamlanacak. Mecidiyeköy- Mahmutbey hattının Ocak 2019'da tamamlanması planlanıyor. Üsküdar-Ümraniye hattı da Çekmeköy'e uzatılacak ve haziran ayında açılacak. Bostancı-Dudullu hattı da 2018 sonu itibariyle tamamlanacak.

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