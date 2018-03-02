Panik yok yatırıma devam

Alıveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin 10'uncusunu düzenlediği ve SABAH gazetesinin ana medya sponsoru olduğu AVM
Yatırımları Konferansı'nda konuşan, dünyada 9 milyar dolarlık portföyü yöneten Multi Corporation
'un CEO
'su Josip Kardun
, Türkiye
'ye güven mesajı verdi. Kardun, yatırımcıların Türkiye ile ilgili bir panik havasında olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye gibi potansiyeli yüksek pazarlarda dalgalanmalar her zaman yaşanır. TL iner çıkar, jeopolitik gerginlikler yaşanır. Ama biliyoruz ki pek çok zor zamanda en iyi dönemlerimizi yaşamışızdır. Türkiye yönettiğimiz operasyonların büyüklüğü açısından birinci pazarımız. Burada olmaktan çok mutluyuz ve burada olmaya devam edeceğiz." TÜRK İNSAN I ÇOK GÜ ÇLÜ
Türk insanının zor zamanlarda dahi çabuk toparlanan bir millet olduğunun altını çizen Kardun, "Ne olursa olsun günlük yaşamına kaldığı yerden devam ediyor. Bunu AVM'lerin doluluk oranlarından anlıyorsunuz. AVM'lerin doluluk durumu o ülkenin ne kadar güvenilir olduğunun da kanıtı" dedi. Türkiye'nin perakende sektörü açısından çok fazla avantaja sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Kardun, "Çok hızlı bir pazar. Tüketiciler yeni trendlere çabuk adapte oluyor. Dolayısıyla AVM ve perakende sektörü aynı hızda büyümeye devam edecektir" diye konuştu. Yanlış yerlerde konumlanan AVM'lerin zor dönemler geçireceğini ve pazarda konsolidasyonlar olacağını ifade eden Kardun, iyi olan AVM'lerin ise güçlerini artıracaklarını kaydetti. YENİ NESİL AVM
Multi Corporation'un CEO'su Josip Kardun yakın gelecekte içerisinde PTT, polis merkezi, kütüphane, sağlık birimlerinin olacağı AVM'lerin yaygınlaşacağını dolayısıyla yatırımcıların da mevcut alanları daha akıllıca kullanmaları gerekeceğini kaydetti. AVM KİRASINA KGF MODELİ
Alışveriş
Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü
ise, "2018'de ciro öngörümüz 125 milyar TL. İstihdam
ın ise 520 bin kişiye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu sene 410-415 AVM sayısına ve 58 milyar dolarlık bir yatırıma ulaşılacağımızı öngörüyoruz" dedi. Geçen yılın gündeminden düşmeyen AVM kiraları ile ilgili de konuşan Belgü, şunları söyledi: "Döviz kurlarıyla ilgili future option / hedge enstrümanlarının kullanılması önerdik. Hatta bu giderlerin bir bölümünü yatırımcı kalanını perakendeci karşılayabilir. Hükümetle bu sigorta mekanizmasını devlet desteğiyle nasıl ucuz maliyetle yapabileceğimizi konuşmalıyız. Kira Garanti Fonu (KGF) gibi bir çalışma yapmak da istiyoruz. Bunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve perakende derneklerimizle görüşüyoruz." 2017 YILI GAYET İYİ GEÇTİ
AVM yatırımcısı Klepierre Türkiye CEO'su Cem Alfar, 2017'nin gayet iyi geçtiğini belirterek, "Artık pazarın sadeleştiği, kâr marjlarının dengelendiği bir süreçteyiz. Dolayısıyla nakite ulaşabiliyorsanız Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı" dedi. Aerium Türkiye Başkanı Anthony Khoi ise Türkiye'nin finans alanında bazı reformları yapması durumunda yerli sermayenin gücünün artacağını, sektörde yabancıya ihtiyaç duyulmayacağını kaydetti. TÜRK MARKALARI HIZLA YAYILIYOR
Türk
perakende markalarının dünyada hızla yayıldığını ve bunun kendiler için çok önemli olduğunu ifade eden Kardun, "Mesela LC Waikiki 42 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu da büyümesinde avantaj yaratıyor. Biz de yurtdışındaki operasyonlarımızda Türk markaları
nı tercih etmeye başladık. Türk perakendecilerin önemi gittikçe artıyor. Farklı pazarlardaki projelerimizde de hızla yerlerini alıyorlar. Türk çalışanları da merkezlerimizde istihdam ediyoruz çünkü işgücü kaliteleri çok yüksek" ifadelerini kullandı.