Borusan Holding enerjiye 450 milyon lira yatıracak

Çelik fiyatlarındaki artış ile geçen yıl hedeflerinin üzerinde performans gösteren Borusan Holding, bu yıl satışlarını 20 milyar liraya yükseltmeyi öngörüyor. Holding enerji ağırlıklı 1.2 milyar lira yatırım, bin 250 kişilik de istihdam hedefliyor. Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, bu yıl çelik, enerji, otomobil ve iş makinesi distribütörlüğü ve lojistikten oluşan tüm iş kollarında büyüme öngördüklerini ifade etti. Uğur, yıllık değerlendirme toplantısında, "Geçen yıl bir şansımız oldu, çelik fiyatları dünya çapında dolar bazında arttığı için bizi olumlu etkiledi. Bu yılki hedefimiz otomotiv dahil her iş kolunda iş hacmimizin artması" dedi.

280 MEGAVATLIK GÜÇ

?Borusan Holding geçen yıl nisan ayında açıkladığı 15.6 milyar lira konsolide ciro ve 1.3 milyar lira faaliyet kârı hedefine karşılık 17.1 milyar lira gelir ve 1.5 milyar lira kâr elde etti. Holding bu yıl yüzde 20'ye yakın artışla 20 milyar lira gelir, 1.8 milyar lira faaliyet kârı ve 1.2 milyar lira yatırım hedefliyor. Yenilenebilir enerji üretiminde toplam 280 megavat kurulu güce sahip birkaç projeye bu yıl 400-450 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor. Santral projeleri yatırım bütçesinden yüzde 38 pay alacak. Uğur, yatırımına başlanan santrallerin 2020'de faaliyete geçebileceğini ifade etti.

ÜÇ YILLIK PLAN

Uğur, holdingin uzun vadeli iş planına göre 2020 yılına kadar yeni bir sektöre girmeyi düşünmediklerini, mevcut iş kollarında büyüyeceklerini ifade ederken, üzerinde çalıştıkları üç yıllık plan kapsamında 2020 sonrası için yeni bir iş koluna girmeye bakabileceklerini söyledi.