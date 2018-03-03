Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? - İşte 3 Mart 2018 gram altın fiyatı

Altın fiyatları bu haftanın en çok merak edilen ve araştırılan konuları arasında yine yerini aldı. Bu alana yatırım yapacak kişiler sık sık ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırırken, hediyelik olarak ve düğünlerde takı olarak takacak olan vatandaşlar ise ''çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtını merak etti. Peki bu hafta grami çeyrek, cumhuriyet, yarım ve tam altın ne kadar ile kapattı? İşte ayrıntılar...

3 MART CUMARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Bu hafta çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Hafta ortasında düşüşe geçmesine rağmen Cuma gününü yükseliş ile kapattı.

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,52

SATIŞ: 265,39

GRAM ALTIN

ALIŞ: 161,86

SATIŞ: 161,92

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,41

SATIŞ: 530,78

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.041,31

SATIŞ: 1.067,24

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.064,00

SATIŞ: 1.076,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.068,54

SATIŞ: 1.095,25