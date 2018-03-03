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Çeyrek bugün ne kadar oldu? - İşte 3 Mart 2018 fiyatı

nda bu hafta yaşanan hareketlilik nedeniyle binlerce kişi '' ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırdı. İnişli çıkışlı grafik sergileyen altın fiyatları bu haftayı yükseliş ile kapattı. Çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım ve tam altın ne kadar oldu? Özellikle hediyelik olarak verilen ve düğünlerde takın çeyrek altın fiyatı kaç lira? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.3.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 11:37
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? - İşte 3 Mart 2018 gram altın fiyatı

bu haftanın en çok merak edilen ve araştırılan konuları arasında yine yerini aldı. Bu alana yatırım yapacak kişiler sık sık ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırırken, hediyelik olarak ve düğünlerde takı olarak takacak olan vatandaşlar ise '' ne kadar'' sorusunun yanıtını merak etti. Peki bu hafta grami çeyrek, cumhuriyet, yarım ve tam altın ne kadar ile kapattı? İşte ayrıntılar...

3 MART CUMARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Bu hafta çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Hafta ortasında düşüşe geçmesine rağmen Cuma gününü yükseliş ile kapattı.

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,52

SATIŞ: 265,39

GRAM ALTIN

ALIŞ: 161,86

SATIŞ: 161,92

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,41

SATIŞ: 530,78

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.041,31

SATIŞ: 1.067,24

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.064,00

SATIŞ: 1.076,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.068,54

SATIŞ: 1.095,25

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? - İşte 3 Mart 2018 gram altın fiyatı
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