Bank Asya’dan fona 610 milyon gelecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Bank Asya'daki mevduat sahiplerine sigorta kapsamında ödenen 974 milyon TL'nin bir kısmının TMSF'ye ödendiğini söyledi. Gülal, "Kalan 610 milyon TL'lik tutar da önümüzdeki günlerde ödenecek. Bank Asya'daki taşınmazlar iflas hükümleri çerçevesinde aktif-pasif dengesi gözetilerek masa iflas idaresi tarafından tasfiye edilecek" dedi. TMSF'nin bugüne kadar 26 bankanın hakim ortaklarından 23 milyar dolarlık tahsilat yaptığını belirten Gülal, "Tahsilat çalışmalarında son aşamadayız. 5 yıllık süreç içerisinde 1 ya da 1.5 milyar dolar tahsilat yapabiliriz" diye konuştu.

KÂRLILIK YÜZDE 20 ARTTI

?TMSF bünyesinde aktif büyüklüğü 1.5 milyar dolardan 100 bin TL'ye kadar 981 firma bulunduğunu ifade eden Gülal, "Toplamda 19.5 milyar TL öz kaynağa sahip firmaların 2017 rakamları itibarıyla cirolarında yüzde 30-35, kârlılıklarında yüzde 20, öz kaynaklarında ise yüzde 6 artış yaşandı" dedi. İstihdamın da arttığına dikkat çeken Gülal, "Naksan Plastik fabrikasında 350 kişi vardı, şu anda bin 300 kişi çalışıyor. Toplam istihdam ise 47 binden 50 bine çıktı" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN EN KUVVETLİSİYİ Z

?TMSF'nin Avrupa'da en kuvvetli mevduat sigortacılık kurumlarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Gülal, şöyle konuştu: "Yaklaşık 33 milyar TL'lik rezervimiz var. Bu, Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yok. Rezervle ilgili zaman zaman da eleştiriliyoruz. Rezervimizin sigortalı mevduatımızı karşılama oranı yüzde 7.6 seviyesinde. Avrupa'da buna en yakın oran yüzde 3. Bank Asya'nın garanti kapsamındaki tutarları bu rezervden ödendi. 15 yıllık süreçte banka krizi yaşamadık." Gülal, FETÖ şirketleri içinde en çok enerji firmalarını soranların olduğunu belirterek, "Bu süreçte şirketleri hemen satma kaygımız yok. Orada muhafazakâr davranıyoruz" dedi.

FİYAPI VE DUMANKAYA SATILIYOR

981 firmanın 320 tanesinin faal olmadığını ve bunlarla ilgili tasfiye çalışmalarının başladığını aktaran Gülal, "Bu manada bizi zorlayan Naksan Holding var. Naksan Holding borca batık vaziyette ve ciddi bir mali yükümlülüğü var" dedi. Gülal, Fi Yapı ve Dumankaya'nın satışının da masada olduğunu söyledi.