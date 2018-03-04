Faruk Güllüoğlu’ndan yeni üretim üssü

2017'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçen Faruk Güllüoğlu, Büyükçekmece'de 6 bin metrekarelik yeni üretim üssü kurdu. Önceki gün açılan tesis 3 milyon liraya mal oldu. Şirketin TMSF devraldığında 51, şu an ise 71 şubeye sahip olduğunu belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "2018'de bu rakamı 80'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu tesis günde 6 ton üretim yapabilecek kapasitede. Fabrikada 151 çalışan var ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu. Kayyum öncesi dönemde ödeme sıkıntılarının olduğunu vurgulayan Faruk Güllüoğlu Genel Müdürü Abdullah Ercan, "Yeni yönetimle birlikte çalışanlara 3 milyon, devlete ise 5 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirildi. 2017'ye göre ciroyu yüzde 40 artırarak 180 milyon TL'ye çıkaracağız" dedi. Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, 18 yıllık Merter'den vazgeçip çağdaş bir mekana geldiklerini ifade etti.

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