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’ndan yeni üretim üssü

Giriş Tarihi: 4.3.2018
Faruk Güllüoğlu’ndan yeni üretim üssü

2017'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () yönetimine geçen , Büyükçekmece'de 6 bin metrekarelik yeni üretim üssü kurdu. Önceki gün açılan tesis 3 milyon liraya mal oldu. Şirketin TMSF devraldığında 51, şu an ise 71 şubeye sahip olduğunu belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "2018'de bu rakamı 80'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu tesis günde 6 ton üretim yapabilecek kapasitede. Fabrikada 151 çalışan var ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu. Kayyum öncesi dönemde ödeme sıkıntılarının olduğunu vurgulayan Faruk Güllüoğlu Genel Müdürü , "Yeni yönetimle birlikte çalışanlara 3 milyon, devlete ise 5 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirildi. 2017'ye göre ciroyu yüzde 40 artırarak 180 milyon TL'ye çıkaracağız" dedi. Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, 18 yıllık Merter'den vazgeçip çağdaş bir mekana geldiklerini ifade etti.

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Faruk Güllüoğlu’ndan yeni üretim üssü
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