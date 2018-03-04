Kanal’dan 340 metrelik gemiler geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı, geçtiğimiz günlerde güzergâhı belirlenen Kanal İstanbul'un inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari ekonomik ömrünün de 100 olması hedefleniyor. Kanalın tasarımında belirleyici faktörlerden olan ve Kanal İstanbul'dan geçiş yapabilecek akaryakıt tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutları da belirlendi. Bu kapsamda, 275 metre boyunda ve 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankerinin azami 145 bin DWT ölü yük taşıması öngörülüyor. 340 metre boyunda ve 48.2 metre genişliğindeki konteyner gemisinin ise azami 120 bin DWT ölü yük taşıması planlanıyor. Söz konusu gemilerin geçebileceği kanal derinliği yaklaşık 25 metre olacak. Kanalın genişliği, koridor üzerindeki yanaşma yapıları ve manevra alanlarına bağlı olarak yaklaşık 250 metre ile bin metre arasında değişiklik gösterecek. Karadeniz girişinde gemilerin kanala emniyetli giriş-çıkışı için dalgakıranlar yapılması planlanıyor. Gemi trafiğinin sürekli kontrol edilmesini sağlayacak kumanda merkezleri, kılavuz kaptan ofisleri, römorkör rıhtımları, sağlıklı trafik seyrinin temini için fenerler inşa edilecek. Acil müdahale istasyonları, acil durum rıhtımları ile bekleme alanları da yapılacak.

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