Çeyrek altın bugün ne kadar? 5 Mart altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın bugün ne kadar? Mart ayının ilk Pazartesi günü vatandaşlar altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Gerek dolar gerekse euro baz alındığında hepsinden daha fazla yatırım aracı olarak nitelendirilen altın konusunda vatandaşların merakı da artıyor. Her gün olduğu gibi bugün de altın fiyatlarını sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

5 MART PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,54

SATIŞ: 162,60

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 258,93

SATIŞ: 264,78

YARIM ALTIN

ALIŞ: 516,23

SATIŞ: 529,57

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.038,94

SATIŞ: 1.064,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.070,00

SATIŞ: 1.082,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.068,07

SATIŞ: 1.094,76