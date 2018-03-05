Çeyrek altın bugün ne kadar? 5 Mart altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın bugün ne kadar? Mart ayının ilk Pazartesi günü vatandaşlar altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Gerek dolar gerekse euro baz alındığında hepsinden daha fazla yatırım aracı olarak nitelendirilen altın konusunda vatandaşların merakı da artıyor. Her gün olduğu gibi bugün de altın fiyatlarını sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
ALIŞ: 162,54
SATIŞ: 162,60
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 258,93
SATIŞ: 264,78
YARIM ALTIN
ALIŞ: 516,23
SATIŞ: 529,57
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.038,94
SATIŞ: 1.064,80
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.070,00
SATIŞ: 1.082,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 1.068,07
SATIŞ: 1.094,76