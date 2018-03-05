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bugün ne kadar? 5 Mart ne kadar?

5 Mart bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle geçen hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüşten sonra altın fiyatlarındaki dalgalanma, birikimcilerin ilgisini çekmiş durumda. Toplumun ortak değerlerinin tamamına kültür denir. Ülkemizin kültüründe de altın önemli bir yer tutmaktadır. Evlenen gelin ve damatlara hediye olarak da takdim edilen ilk cisim yine altındır. Bu durumlar gereği altın fiyatları konusu ilgi çeken hacimlerdendir. ne kadar? ne kadar? sorularının yanıtını haberimizde bulabileceksiniz...

Giriş Tarihi: 5.3.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 10:10
Çeyrek altın bugün ne kadar? 5 Mart altın fiyatları ne kadar?

bugün ne kadar? Mart ayının ilk Pazartesi günü vatandaşlar bugün ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Gerek dolar gerekse euro baz alındığında hepsinden daha fazla yatırım aracı olarak nitelendirilen altın konusunda vatandaşların merakı da artıyor. Her gün olduğu gibi bugün de altın fiyatlarını sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

5 MART PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,54

SATIŞ: 162,60

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 258,93

SATIŞ: 264,78

YARIM ALTIN

ALIŞ: 516,23

SATIŞ: 529,57

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.038,94

SATIŞ: 1.064,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.070,00

SATIŞ: 1.082,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.068,07

SATIŞ: 1.094,76

piyasalar
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Çeyrek altın bugün ne kadar? 5 Mart altın fiyatları ne kadar?
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