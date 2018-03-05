Cinsel istismarda bulunanlara çalışma yasağı geliyor

Sabah Gazetesi Çalışma Ekonomisi Uzmanı Faruk Erdem'in Cumartesi günü Sabah Gazetesi'nde köşesinde yazdığı "Kadın düşmanına devlet kapısı kapalı" yazısı ile ilgili Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu. Erdem köşesinde çocuk ve kadın istismarcıları ile kadına karşı şiddet suçu işleyenlere kamu kurumlarında görev verilmeyeceğini bu konuyla ilgili üç ayrı yasada değişiklik yapılarak tasarının torba yasayla Meclis'e geleceğini yazmıştı.

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Bekir Bozdağ'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Çocukların istismarı konusunda detaylı değerlendirme yapıldı. Bütün bakanlarımız da katkıda bulundu. Cezaların caydırıcılığı suçların önlenmesinde büyük bir etkiye sahip. Ceza suçun işlenmesinden sonra devreye giriyor. O cezanın verilmiş olması, infazı, o mağduriyeti ortadan kaldırmıyor. O nedenle bir yandan cezaların caydırıcılığını yükseltirken öte yandan suça muhatap olmadan önce, onları koruyucu, bu tür suçları önleyici tedbirleri almamız gerekir. Hükümetimiz bu adımları birbirinden ayırmaktadır. Esasında hepimize büyük görevler düşüyor. Risk haritası çıkarılacak. Bir takım çalışma yöntemleri ile çıkarılacak. Pek çok konuda tedbir alınacak. Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacaktır. Bazı mesleklere girecek kişilerle ilgili psikoteknik incelemeler yapılacak. Bununla ilgili pek çok tedbir var. Çalışması en kısa sürede bitecek.

Başbakan Yardımcımız sayın Recep Akdağ, çocukların istismarının önlenmesine dönük çalışmalar hakkında Bakanlar Kurulumuza bir bilgilendirme yapmıştır. Bakanlar Kurulumuzda konu enine boyuna müzakere edilmiştir. Bakanlar Kurulumuz bazı tavsiyelerde bulunmuştur. En kısa sürede detaylar paylaşılacak. Cezalar artırılmaktadır. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Suçluların cezalarının infazından sonraki süreçte de takibi zorunlu hale getirilmektedir. Adres bilgileri güvenlik birimlerine olacak ve bunlar hayatları boyunca kontrol altında olacaklardır. Risk araştırmaları yapılacak, her yıl tekrar edilecek. Kamuda ve özel sektörde bu suçlarla yargılanan ve ceza alan kişiler, özel sektörde çalıştığı kuruma da bilgilendirme yapılacaktır"