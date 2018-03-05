Dosso Dossi, Azerbaycan'dan dünyaya açılıyor!

Türkiye'de düzenlenen en büyük moda organizasyonu olma özelliğini taşıyan Dosso Dossi Fashion Show (DDFS), kardeş ülke Azerbaycan ile küresel arenaya açıldı. Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de 1 – 3 Mart tarihleri arasında düzenlenen organizasyona Dosso Dossi çatısı altında 4 ayrı kategoride yüksek katma değerli üretim yapan 40 firma katıldı.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Antalya'da her yıl iki kez düzenledikleri organizasyonlarda nitelikli üreticilerle 30'u aşkın ülkeden 4-5 bin alıcıyı buluşturduklarını söyledi. Hemen hepsi dünya ölçeğinde ses getiren organizasyonlar sayesinde yılda 100 milyon doların üzerinde bir ciroya ulaştıklarını bildiren Eraslan, 'ilklerin yılı' ilan ettikleri 2018'de Dosso Dossi'nin yeni stratejisini hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını hatırlattı. Hikmet Eraslan, Dosso Dossi'yi uluslararası arenaya taşıyan stratejinin temelini oluşturan iki hamleyi şöyle özetledi:

4 KATEGORİ İLE ÜRÜN GAMINI TAMAMLADIK

"İlk hamlemizi ürün kategorimizi genişleterek yaptık. Bilindiği gibi Dosso Dossi yıllardır kadın giyime odaklanmıştı. Geçen yıl çocuk giyimi eklediğimiz ürün kategorilerimize yılbaşından itibaren erkek giyim ile birlikte ayakkabıyı da kattık. Yani artık Dosso Dossi bünyesinde dört kategoride nitelikli üretim yapan yaklaşık 200 üretici firmamızın ürünlerini 30'dan fazla ülkeden alıcılarla buluşturuyoruz.

İkinci stratejik hamlemizi Antalya ile özdeşleşen Dosso Dossi Fashion Show'u küresel arenaya taşıyarak yaptık. Biz Antalya'da çok geniş bir alıcı kitlesini ağırlıyoruz. Ancak değişik nedenlerle Türkiye'ye gelme konusunda mesafeli duran bir alıcı grubu var. İşte onlara ulaşmak için Antalya'nın yanı sıra farklı adresler oluşturmaya karar verdik. O adreslerden ilki için de kardeş ülke Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'yü belirledik. Antalya ile aynı konsepte hazırladığımız Dosso Dossi Fashion Show – Bakü'nün ilkini Bakü Expo – Center'da düzenledik.

RUSYA VE ÇEVRE ÜLKELERDE 5 YILDA 100 AYAKKABI MAĞAZASI AÇACAĞIZ

Dosso Dossi'yi küresel arenaya taşıyan organizasyona kadın, erkek, çocuk giyim ve ayakkabı olmak üzere 4 farklı kategoride firmalarımız ilk kez bir arada katıldı. Fuarda Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerinden 1000'in üzerinde alıcıyı ağırladık. Bu organizasyonumuzdan 7-10 milyon dolar arasında bir ciro bekliyoruz.

Öte yandan, 2017 sonunda Laleli'de İstanbul'un en büyük toptan ayakkabı satış merkezini faaliyete geçirdik ve Dosso Dossi Shoes adıyla kendi ayakkabı markamızı yarattık. Yurt dışı açılım stratejimizin bir parçası olarak Rusya ve çevre ülkelerde franchise yöntemiyle 5 yılda Dosso Dossi markalı 100 ayakkabı mağazası açacağız. Tüm bu girişimler ve Bakü organizasyonumuzla birlikte ciromuzu yüzde 40 civarında bir artış ile 100 milyon dolarlardan 140 milyon dolar seviyesine çıkaracağız."

DOSSO DOSSİ FASHION SHOW – BAKÜ İÇİN 1 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE AYIRDIK

Organizasyon için yaklaşık 1 milyon dolar bütçe ayırdıklarını bildiren Hikmet Eraslan, Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya, Gürcistan gibi ülkelerde televizyon ve açık hava mecralarını kullanarak yoğun bir tanıtım kampanyası yürüttüklerini vurguladı. Bu tür kampanyaların Türkiye'nin bölge ülkelerindeki algısını da yukarılara taşıdığının altını çizen Eraslan şöyle devam etti:

"Dosso Dossi olarak adeta Türkiye'nin tanıtım elçisi gibi çalışıyoruz. Dünya moda çevrelerinde ses getiren organizasyonlarımızla hem başta hazır giyim üreticileri olmak üzere firmalarımızın hem de ülkemizin prestijini yükseltiyoruz. Bu çalışmaları ülkemize, girişimcisinden çalışanına kadar üretim süreçlerinde yer alan tüm insanlarımıza vefa borcumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Dosso Dossi olarak bir üründen öteye belki de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip bir iş modelini ihraç etmiş olduk. Başarısı uluslararası ödüllerle de tescillenen bu modeli küresel arenaya taşıdığımız için mutluyuz. Bakü'deki organizasyonla hem dünyaya açılmak isteyen firmalara köprü olup ihracatımıza hem de kardeş ülke Azerbaycan'ın ticaretine katkı sunduk. Bakü bizim için bir ilk adım. Dosso Dossi Fashion Show'u önümüzdeki yıllarda Almatı ve Beyrut'a taşımak için şimdiden çalışmalara başladık."

2018'İN İLK İKİ AYINDA YÜZDE 30'LUK BİR PERFORMANS ARTIŞI YAKALADIK

Türkiye'nin hazır giyim ihracatı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hikmet Eraslan, sektörün 2018'e çok iyi bir başlangıç yaptığının altını çizdi. İlk iki ayda sektörel ihracatta yüzde 12 civarında bir artış olduğunu bildiren Eraslan, Dosso Dossi'nin ise aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 30 civarında ciro artışı yakaladığını sözlerine ekledi

TÜRK MANKENLER PODYUMDA GÖZ DOLDURDU

Dünyaca ünlü top modellerin katılımıyla Türkiye'nin en büyük moda organizasyonunu gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, yurt dışındaki ilk etkinliğini kardeş ülke Azerbaycan'da gerçekleştirdi. Bu kez Türkiye'nin ünlü mankenlerini defile kadrosuna dahil eden firma, Bakü'de Türk rüzgârı estirdi. Azerbaycan'ın en büyük fuar merkezi EXPO Center'da düzenlenen organizasyon kapsamında, Türkiye'nin ünlü mankenleri Bakü'ye geldi. Aralarında Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Şebnem Schaefer, Günay Museyeva, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ege Begüm Yücetan'ın olduğu 30 Türk manken koreografisini Öner Evez'in hazırladığı defilede, Türk tasarımcıların 2018 ilkbahar- yaz kreasyonlarını sergiledi.

120 TASARIM TANITILDI

Azerbaycan başta olmak üzere, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye'den gelen davetliler, ilgiyle izledikleri defileyi cep telefonlarıyla da kaydetti. 120 farklı tasarımın tanıtıldığı defilede, mankenlerin her biri dört farklı elbise tanıttı. Defilede renkli, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbiseler kadar düz ve sade tasarımlar da dikkati çekti. Finalde, yavruağzı, önden yırtmaçlı, dekolte elbiselerle yürüyen mankenler, ayakta alkışlandı