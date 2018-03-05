Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, şubat enflasyonunu açıkladı. Olumlu baz etkisinin de etkisiyle enflasyonda aşağı yönlü seyir devam ediyor. Ancak, şubat gerçekleşmesi piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşti.

Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.73 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 10.35'ten yüzde 10.26'ya geriledi. Piyasada aylık bazda yüzde 0.5 civarında artış öngörülüyordu.



Çekirdek enflasyon ise şubatta yüzde yüzde 0.49 artış göstirirken, yıllık artış 11.94 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.

Şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 55,10 ile taze fasulyede, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 11,47 ile çocuk botunda görüldü.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE SAĞLIK GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 1,89, ev eşyasında yüzde 1,23 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,95 artış gerçekleşti.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP YÜZDE GİYİM VE AYAKKABI

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 4,09 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE EV EŞYASINDA

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,19, giyim ve ayakkabı yüzde 11,77, lokanta ve oteller yüzde 11,53 ve eğitim yüzde 10,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYATLARI YÜZDE 2,68 ARTTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,50 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,82, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,49, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 21,10, su sektöründe yüzde 0,42 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRİK VE GAZ SEKTÖRÜNDE

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 21,10 ile elektrik ve gaz, yüzde 7,57 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 5,71 ile ağaç ve mantar ürünlerinde (mobilya hariç) gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri ise bir önceki aya göre yüzde 1,11 düşüş gösterdi.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ENERJİDE

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Şubat ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.