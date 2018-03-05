PO’dan 1 milyarlık yatırım

Türkiye 2017'yi benzin satışlarında yüzde 3.1, dizelde yüzde 8.3 büyüme ile kapatırken, kaçakçılık bitme noktasına geldi. Petrol Ofisi
CEO'su Selim Şiper, "Kaçakçılık neredeyse sıfıra indi. Çok doğru kararlarla devlet doğru sistemlerin kurulmasını teşvik ederek çok doğru adımlar attı. Artık kaçakçılık veya 10 numara yağ gibi şeyler duymuyoruz" dedi. Bayi odaklı büyümeyi hedefleyen Petrol Ofisi'nin 2018'de en az 1 milyar liralık yatırım yapacağını belirten Şiper, "2018'de yatırımlar, tesisler ve istasyonlarda yoğunlaşacak. Akaryakıt, madeni yağlar, havacılık ve denizcilik yakıtları pazarlarındaki lider pozisyonlarını güçlendirecek. Türkiye'nin milli değeri olduğu bilinci ve liderlik sorumluluğuyla ticari olmayan yatırımlarını da sürdürüceğiz. E-POwer yatırımları ile elektrikli ve hibrit otomobillerin şehirlerarası kullanımına olanak sağlayacağız, 1.450 köy pompası ile ülke tarımını desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.