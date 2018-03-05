Rusya Türk ürünlerine izin verdi

Rusya Federasyonu'ndan Türk yaş meyve sebze ihracatçılarına ve üreticilerine müjdeli haber geldi. Rusya Federasyonu Federal Bitki Karantina Servisinin (Roselkhoznadzor) 5 Mart 2018 tarihinden itibaren nar, patlıcan, biber, marul, balkabağı, sakız kabağı ve diğer kabakgillerin Türkiye'den ithalatına onay verdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, kararı memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek, domates ihracatı için de aynı sevindirici haberi beklediklerini kaydetti.

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, "Yaş meyve sebze ürünlerimize yönelik kısıtlama kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Türk ihracatçılar olarak atılan son adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Bilindiği gibi tüm firmalarımız Rusya'ya domates ihraç edemiyor. Az sayıdaki firmanın domates ihracatına onay veriliyor. Domates ihracatındaki firma kısıtlamasına son verilmeli" dedi.

Uçak krizi öncesi Rusya'ya bu ürünlerden 100 milyon dolara yakın ihracat yapıldığını hatırlatan Satıcı, "Bu kararla yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat kapısı açılmış oldu. İhracatçılarımız en kısa sürede sevkiyatlara başlayarak, ihracat rakamlarını önce eski seviyesine getirecek, daha sonra da yukarılara taşıyacaktır."

Öte yandan, Rusya'ya 2018'nin geride kalan 2 ayında 184 milyon dolar tutarında yaş meyve sebze ve narenciye ürünü ihraç edildi. Rusya, bu rakamla Türkiye'den en çok yaş meyve sebze ile narenciye ihracatı yapılan ülke oldu. Türkiye'den son 2 ayda dünyanın dört bir yanında ihraç edilen yaş meyve sebze ve narenciye ürünü miktarı ise 677 milyon dolar oldu.

İLK 2 AYDA ARTTI

TİM verilerine göre, Türkiye'nin Rusya'ya olan yaş meyve sebze ihracatı 2018'in ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak 66 milyon dolardan 109 milyon dolara ulaştı.

Yıllara göre bakıldığında ise Türkiye, Rusya'ya 2014'de 938 milyon dolar, 2015'de 877 milyon dolar, 2016'da 331 milyon dolar ve 2017'de 638 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti.