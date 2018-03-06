200'den fazla ürünü 100 ülkeye ihraç ediyor

Şölen'in CEO'su Elif Çoban, şirketin yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki dönem hedeflerini aktardı.

"5 YILDA GELİŞMİŞ PAZARLARDAKİ PAZAR PAYIMIZI 5 KATINA ÇIKARTMAYI AMAÇLIYORUZ"

"Şimdiye kadar dünya çapında başarıya ulaşan Biscolata, Ozmo ve Luppo markalarımız var. Yeni marka hikayeleri yaratarak hem dünyada hem de Türkiye'de büyüyen küresel oyuncu olmak istiyoruz" diyen Çoban, ihracatta gelişmiş ve tüketimi yüksek olan pazarlarda markalaşarak daha etkin bir şekilde var olmayı ve 5 yıl içinde bu pazarlarda Şölen'in payını 5 kat arttırmayı hedeflediklerini belirti.

"BAŞARIMIZIN KAYNAĞINDA İNOVASYON VE FARK YARATMA İSTEĞİ YATIYOR"

"Şölen, tüketicilerine sürekli yeni lezzetler sunmak isteyen, sürekli inovasyona yatırım yapan, odağında yenilikçilik olan dinamik bir şirket. Başarımızın kaynağında inovasyon ve fark yaratma isteği yatıyor. Tesislerimizi, organizasyonumuzun yapısını, ürünlerimizi tüketici zevklerine ve ihtiyaçlarına göre sürekli yeniliyoruz" diyen Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dinamik yapımız sayesinde global pazarlara üstün nitelikli ürünler satarak elde ettiğimiz bilgi birikimini, gözlem gücünü yenilikçi damarlarımızla besleyerek Türkiye'yi Türkiye'de olmayan ürünlerle tanıştırdık. Hatta daha da ileri gittik, rol model olduk, bizzat kategori yarattık. Bunun için de Ar-Ge'ye yatırım yapmanın önemine inanıyoruz."

Şölen'in Türkiye gıda sektöründe tek tüzel kişilikte 2 farklı lokasyonda Ar-Ge merkezine sahip ilk kuruluş olduğunu ve bu konuya en fazla kaynak ayıran firmalardan biri olduğunu hatırlatan Çoban, "Ar-Ge merkezimizin üzerinde en çok çalıştığı konu, kendi markalarına özgün, patentli ürünler geliştirmektir. Şölen'in bugüne kadar 19 adet patent başvurusu bulunuyor. 2 ayrı faydalı model başvurumuz var. Toplam 74 endüstriyel tasarım tescilimiz bulunuyor. İhracatçı firma olmanın en büyük avantajlarından biri küresel en yeni, en güncel bilgi ve teknolojiyi kendi sisteminize taşıyabilmenizdir" dedi.

Şölen'in güçlü yatırımlarla uluslararası rekabette gücünü her geçen gün daha da arttırdığını belirten Elif Çoban, sözlerine şöyle devam etti: "Şekerleme grubunda dünya ithalatının yüzde 80'nini oluşturan ve 53 milyar dolarlık pazar payına sahip 32 ülkenin Türkiye olan ticareti incelendiğinde buradan ancak 1.7'lik bir pay alabiliyor. Bizim hedefimiz bu pazardaki payımızı yükseltebilmek. Bunu yapabilmek için marka/pazarlama yatırımları da oldukça önemli. Şölen olarak, ileri teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile katma değerli ürünler yaratıyoruz. Bu nedenle kilogram ihracat fiyatımız dünya ortalamasının üst seviyesinde. Türkiye ortalaması kg başına 2,25 USD iken, Şölen fiyatı 3,66 USD'dir."

"TÜRKİYE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI"NI ENDÜSTRİ 4.0 UNSURLARIYLA HAYATA GEÇİREREK SEKTÖRÜMÜZDE ÖNCÜ BİR YATIRIMA İMZA ATTIK"

Teknolojik donanım bakımından dünyanın ilk üç tesisi arasında yer alan ve "Türkiye'nin Çikolata Fabrikası" olarak tanımladıkları Gaziantep Fabrikasını 2017 yılında tam teşekküllü olarak faaliyete geçirdiklerini söyleyen Elif Çoban, "Bugün adı çikolata ile özdeşleşen ülkelere ihracat yapabiliyorsak, bunu aynı zamanda gıda güvenliğinde sahip olduğumuz güçlü altyapıya borçluyuz. Bunu sürdürebilmek için de yüksek teknolojiye ihtiyacımız var. Gaziantep'teki yeni tesisimiz, dış ticaretten kazandığını yine bu topraklara yatırmayı görev bilen Şölen'in Türkiye ekonomisine ve sektörüne kazandırdığı büyük bir değerdir. İnşasına 2012 yılında Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde başladığımız tesise son 5 senede teçhizat ve teknoloji için 430 milyon TL, inşaat işleri için ise 170 milyon TL olmak üzere toplam 600 milyon TL yatırım yaptık" dedi.

Çoban, Gaziantep fabrikasında üretilen ürünlerin büyük çoğunluğunun inovatif ürünler olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin Çikolata Fabrikası, aynı anda binlerce şefin tutkuyla çalışarak lezzetli ürünler ürettiği bir mutfak. Biz sahip olduğumuz yüksek teknolojiyle aynı anda milyonlarca adet ürünü aynı lezzet, tazelik ve güvenlikte üreterek milyonlara ulaştırmayı başarıyoruz. Tüm tutkumuzla en lezzetli ürünleri yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Tesiste halen robot yatırımlarının artarak devam ettiğini ifade eden Çoban, global marka hedefine ulaşabilmek için kapasitenin önemini vurguladı ve dünyanın en büyük tedarikçileri ile çalışmak için büyük montanlı üretim yapmak gerektiğine dikkat çekti.