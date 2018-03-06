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Çağrı merkezi üssü oldu, 4 bin kişi iş buldu

Erzurum yeni yatırımların adresi olmaya başladı. Birçok şirket çağrı merkezini bu ile kaydırdı. 4 binden fazla kişiye iş sağlandı

METİN CAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018
Çağrı merkezi üssü oldu, 4 bin kişi iş buldu
'nin ve 'nin en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak gösterilen Erzurum son dönemde yeni yatırımların adresi olmaya başladı. Sanayi yatırımlarının son beş yılda iki kat arttığı şehirde, hizmet sektörü ve turizm alanında da canlanma var. Şehir ayrıca yeni nesil yatırım alanlarından da ciddi pay alıyor. Bu anlamda şehir son dönemde çağrı merkezlerinin adeta üssü olmuş durumda. Üniversite ve genç nüfus avantajının da etkisiyle Türkiye'nin önde gelen birçok şirketi çağrı merkezlerini buraya kaydırmaya başladı. Bugün itibarıyla ilde 4 bini aşkın kişi bu alanda istihdam edilirken, yaratılan katma değer yıllık bir milyar lirayı aşıyor.

OLTU TAŞI DÜNYAYA AÇILIYOR
Erzurum'un ekonomisini genel olarak tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm oluşturuyor. üzerinde bulunan şehir binlerce yıllık ticaret kültürüne sahip. Bölgede, Oltu ilçesinde çıkarılan ve yarı kıymetli maden özelliğinde olan Oltu Taşı ve bundan yapılan özel aksesuvarlar bölge insanı ve esnafı için önemli bir geçim kaynağı olarak öne çıkıyor. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Yerel Kapasitenin Artırılması Programı kapsamında 'Oltu Taşı Sınırları Aşıyor' adlı bir proje yürütüyor. Oltu Taşı'nın tanıtımına yönelik olarak reklam ve tanıtım filmleri hazırlanırken, ürünün ihracatına yönelik de çalışmalar sürdürülüyor. Bal da Erzurum ilinde kırsal kesimde birçok hanenin önemli geçim kaynaklarından biri. Erzurum'un hemen her ilçesinde bal üretimine rastlamak mümkün. Son dönemde ciddi bir atılım yapan sektör, modern ve yenilikçi üretim modellerine geçiyor. Örneğin Kafkas ırkı olarak bilinen arıların artık sadece balından istifade etmek istemeyen Erzurumlu arıcılar milyon dolarlık bir sağlık ekonomisi yaratmayı hedefliyor.
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Çağrı merkezi üssü oldu, 4 bin kişi iş buldu
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