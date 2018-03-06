Haberler Ekonomi Haberleri Çağrı merkezi üssü oldu, 4 bin kişi iş buldu

Çağrı merkezi üssü oldu, 4 bin kişi iş buldu Erzurum yeni yatırımların adresi olmaya başladı. Birçok şirket çağrı merkezini bu ile kaydırdı. 4 binden fazla kişiye iş sağlandı