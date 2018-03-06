Çeyrek altın bugün ne kadar? 6 Mart altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından oldukça ilgiyle takip edilen konu başlıkları arasında yer almakta. Dün 162 liradan işlem gören gram altın ile 264 liradan işlem gören çeyrek altının 6 Mart Salı günkü değerleri nasıl? Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Tam altın ne kadar? Tüm bu soruların yanıtlarını her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz...

6 MART SALI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,06

SATIŞ: 162,08

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,38

SATIŞ: 265,25

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,14

SATIŞ: 530,50

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.040,76

SATIŞ: 1.066,68

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.075,00

SATIŞ: 1.087,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.069,95

SATIŞ: 1.096,69