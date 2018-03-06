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bugün ne kadar? 6 Mart ne kadar?

6 Mart ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan düşüşün ardından yaşanan değişimler özellikle birikim ve yatırım yapan vatandaşların ilgisini çekmiş biçimde. Kültür; bir toplumun ortak paydaları, toplumsal alışkanlıklarıdır. Bununla birlikte altın, Türk kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Yeni evlenen çiftlere hediye olarak takılan altınlar, aile ekonomisinin en önemli yapı taşlarındandır. Dolar ve eurodan farklı olarak yastık altı altınları denilen birikim ları da vatandaşlar tarafından tercih edilir. ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? sorularının cevabını haberimizde bulabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 6.3.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 09:59
Çeyrek altın bugün ne kadar? 6 Mart altın fiyatları ne kadar?

bugün ne kadar? bugün ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından oldukça ilgiyle takip edilen konu başlıkları arasında yer almakta. Dün 162 liradan işlem gören ile 264 liradan işlem gören çeyrek altının 6 Mart Salı günkü değerleri nasıl? Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Tam altın ne kadar? Tüm bu soruların yanıtlarını her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz...

6 MART SALI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,06

SATIŞ: 162,08

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,38

SATIŞ: 265,25

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,14

SATIŞ: 530,50

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.040,76

SATIŞ: 1.066,68

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.075,00

SATIŞ: 1.087,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.069,95

SATIŞ: 1.096,69

piyasalar
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Çeyrek altın bugün ne kadar? 6 Mart altın fiyatları ne kadar?
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