Erzurum 4 modelle kalkınacak

Turkuvaz Medya
'nın Erzurum
'da gerçekleştirdiği "İller Buluşması"na, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum İl Vali Vekili Mehmet Yavuz, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) Başkanı Zafer Ergüney, Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ilin önde gelen işadamları katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SABAH Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, illerin ekonomisi başta olmak üzere pek çok yönünün Türkiye'ye tanıtılması amacıyla bu buluşmaların hayata geçirildiğini belirterek, "Erzurum'un dünü, bugünü ve yarınını masaya yatıracağız" dedi. AZİZİYE'YE YENİ FABRİKA
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'de veri depolama sisteminin gelişmeye başladığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin verileri dünyanın farklı yerlerinde saklanıyor. Oysa ki Erzurum veri toplama merkezi olabilir. Bunun için altyapısı müsait" diye konuştu. İl Vali Vekili Mehmet Yavuz da Erzurum'da organik tarıma uygun arazilerin olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılıkta farklı modellere ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti. AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum'un çok fazla göç verdiğini ve bunun durdurulması amacıyla mecliste bir çalışma başlatıldığını söyledi. Ilıcalı, "Şehri geliştirecek 4 ana modelimiz var. Erzurum'da tarım-hayvancılık, turizm, bilişim ve hizmet sektörlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Yan sanayileriyle destekli bir tarım-hayvancılık modeli ile termale entegre bir kış turizmi modeli planlıyoruz" diye konuştu. Bilişim alanında çalışmalara devam ettiklerini belirten Ilıcalı, "Dünyada ve Türkiye'de yapılacak milli otomobil ve elektrikli araçların şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek. Gersan Elektrik, şarj üniteleri için Erzurum'un Aziziye ilçesinde fabrika kuracak. Hizmet sektörü açısından ise burada muazzam bir potansiyel var. İki tane üniversitemiz var. Erzurum'da bu dört dalda yatırım yaparsak şehir kalkınır" dedi. Şehrin, karayolları, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve havayolu konusunda ulaşım altyapısının müsait olduğunu belirten Ilıcalı, "Erzurum'un kalkınmasında tek eksiğimiz özel sektör yatırımı. Burası 6'ncı teşvik bölgesi. Erzurum eski nüfus yoğunluğuna ulaşması Türkiye'nin güvenliği açısından da büyük önem arz ediyor. Erzurum kaledir" diye konuştu. İL TURİZMİNE 85 MİLYON TL'LİK BÜTÇE AYRILDI
Kültür
ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen etkinliğin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu toplantılar şehirlerimizle ilgili çok ciddi bir dinamizm, hareket ve berekete neden oluyor" dedi. Erzurum'un bir turizm şehri olduğunu vurgulayan Yayman, şunları anlattı: "Dünyanın en güzel pistlerinden biri Erzurum'da... Uçaktan inip, maksimum 10 dakikada dağa geldik. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Burası kış turizminin başkenti olacak. Deniz, kum, güneş denildiğinde akla nasıl Antalya
geliyorsa Erzurum'u da aynı şekilde kış turizminin merkezi yapacağız. Erzurum'un kış turizmi için 15 milyon TL ayırdık. Kültür turizmi için de 70 milyon TL ayırdık. Üç kümbetin olduğu yerde 30 milyon TL'ye müze yapacağız. Ayrıca 10 milyon TL'ye kütüphane ve kültür merkezi yapacağız. Erzurum'da doğunun kitap fuarı yapacağız. Bu fuarda ayrıca Erzurum sempozyumu yapmayı planlıyoruz. Erzurum'da yazarlara tahsis edilecek olan yazar evi projemiz var. 2017'de 400 bin turist Erzurum'a getirdik. Yetmez diyoruz ve 2023'te Erzurum'a en az 2 milyon turist getirmek istiyoruz."