Erzurum tarımın merkezi olacak

Turkuvaz Medya
'nın Anadolu'nun çeşitli illerinde gerçekleştirdiği "İl Buluşmaları" programının dördüncü durağı Dadaşlar Diyarı Erzurum oldu. Dev yazar kadrosuyla Erzurum'a çıkartma yapan Turkuvaz Medya, ilin ekonomik ve sosyokültürel haritasını çıkarttı. SABAH yazarları ile bir araya gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilde yürüttükleri projeleri anlattı. Erzurum'un bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Sekmen, "Erzurum'u Ortadoğu ve Avrupa'nın hayvancılık merkezi haline getirmek amacıyla düğmeye bastık. Bu kapsamda 300 dönüm arazi üzerinde 50 bin metrekare kapalı alanı olan bir Canlı Hayvan Borsası kuruyoruz. Bünyesinde hayvan barındırma yerleri ve müzayede alanlarının yanı sıra otel, banka, alışveriş ve restoranların da olduğu borsayı 70 milyon TL'lik yatırımla hayata geçiriyoruz. Canlı hayvan borsası tamamlandığında Erzurum yeniden hayvancılığın merkezi olacak" dedi. Hayvancılığın topyekün gelişimi için ilçelerde de 9 adet canlı hayvan pazarı yaptıklarını anlatan Sekmen, "Ayrıca 64 bin metrekare alan üzerinde Ortadoğu'nun en büyük et ve et ürünleri tesisini inşa ettik. Bunu da Tarım Bakanlığı'na teslim ettik" diye konuştu. ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜĞÜ
Hayvancılığın yanı sıra tarımı da şahlandırmayı hedeflediklerini anlatan Sekmen, her biri küçük bir baraj niteliğinde olan 170 gölet ve 172 sulama tesisi yaptıklarını kaydetti. "Tamamlanan tesislerle 15 bin hektar alanda tarıma destek sağladık" diyen Sekmen, çiftçilere de 6 bin 500 hayvan sulağı dağıttıkları bilgisini verdi. Göreve geldikleri andan itibaren "Şimdi değişim zamanı" diyerek şehri yeniden inşa ve ihya etmeye başladıklarını anlatan Sekmen, 26 bölgede 8 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm faaliyeti yürüttüklerini belirtti. İlin bir cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla 25 bin metrekare kapalı, 40 bin metrekare açık alanı olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Sekmen, "Ortadoğu'nun en büyüğü olan fuar merkezimizde dünyanın en seçkin fuarlarına ev sahipliği yapacağız" dedi. İlde ciddi bir sosyal donatı hamlesi başlattıklarını belirten Sekmen, şunları anlattı: "245 bin 327 metrekare alanda, gezi, mesire, spor salonlarına kadar birçok etkinliğin gerçekleşeceği Olimpiyat Parkı'nı hayata geçirdik. Sadece Erzurum'a değil bölgeye hizmet verecek Gökyüzü Şehri Parkı Projesi'ni de 600 dönümde yapıyoruz." ?PALANDÖKEN OLİMPİYATLARA HAZIR
Palandöken
ve Konaklı kayak merkezlerini dünya çapında birer kayak merkezine dönüştürmeye devam ettiklerini anlatan Mehmet Sekmen, bu ay 2026 Kış Olimpiyatları'na adaylıklarını açıklayacaklarını ifade etti. Sekmen, "Kanada, Japonya, İsveç ve İsviçre ile yarışacağız. Tesislerimiz Avrupa standartlarında... Kazanacağımıza inanıyoruz" dedi. Paladöken'deki turizmi 12 aya yaymak amacıyla çalıştıklarını anlatan Sekmen, bu kapsamda içinde FIFA standartlarında 11 çim sahası bulunan Yüksek İrtifa Kamp merkezini hayata geçirdiklerini kaydetti. "İlimizde 100'ün üzerinde futbol kulübünü ağırladık" diyen Sekmen, sportif altyapı için tenis kortları, basketbol sahaları, golf sahaları ve yüzme tesisleri yaptıklarını sözlerine ekledi. Gezdik... Doyamadık YAVUZ DONAT
Erzurum
... Doğu'nun incisi... Dadaşlar diyarı... Anadolu'nun önsözü... Mihenk taşı... Kartal yuvası... Yiğidin harman olduğu yer. Gittik... Gördük... 6 bin yıllık bir tarihin içinde gezdik. Erzurum... Değişmeye devam ediyor. Ve değiştikçe daha da güzelleşiyor. Doyamadık... LİG ATLATACAK YATIRIMLAR ŞELALE KADAK
Şehir Buluşmaları kapsamında gittiğimiz Erzurum'da belediyenin öncü olduğu, onlarca yatırıma tanıklık ettik. Yapımı tamamlanan ve Doğu Anadolu ile komşu ülkeler arasındaki ticarete kaldıraç etkisi yapacak dev fuar merkezi kapılarını açmak üzere mesela. Daha önce çadırlarda yapılan pek çok fuar şimdi bu modern tesislerde olacak ve Erzurum'da ticareti canlandıracak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'nin en büyük mera alanına sahip Erzurum'da hayvancılığı da yeniden canlandırmak için dev bir modern hayvan pazarı kuruyor. Bugüne kadar o ya da bu sebeple gündeme alınmayan pek çok yatırım kadim şehir Erzurum'a lig atlatacağa benziyor. HAYDİ ERZURUMLULAR... BÜLENT CANKURT
Sabah
Gazetesi'nin 'İl Buluşmaları' vesilesiyle gittiğim Erzurum'un bu kez farklı yüzünü gördüm. Eskiyi bilenlerden öğrendiğime göre, dört yıl önce Dadaşlar Diyarı Erzurum'un büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturan Mehmet Sekmen, şehrin üzerine bir talih kuşu gibi konmuş. İstanbul'un Kartal ilçesinde iki dönem belediye başkanı olarak hizmet veren Sekmen, vizyonunu Erzurum'a da taşımış. Erzurum'un tarihi dokusunu koruyarak şehri yeniden inşa eden Sekmen, var gücüyle çalışıyor. Geçen ay gittiğimiz Kayseri'de işadamlarının doğdukları şehir için neler yaptığına gözlerimle şahit olmuş, hayran kalmıştım. Erzurumlu işadamlarından da böylesi bir duyarlılık bekliyorum. İŞADAMLARI GELMELİ MEVLÜT TEZEL
Erzurum , Kanada, Japonya, İsveç ve İsviçre ile birlikte 2026 Kış Olimpiyatları'na adaylığını açıklayacak. 2011 Universiade, 2017 EYOWF deneyimlerine ve yeni spor tesislerine sahip olan şehrin kazanma şansı var. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 20 bin öğrenciye kış sporları eğitimi verdiklerini söylüyor. Hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu kente 300 dönümde büyük bir hayvan pazarı yapılıyor. Pekin'i Londra'ya kadar bağlayacak İpek Yolu üzerindeki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun Erzurum'dan geçecek olması şehir için büyük şans. Zengin Erzurumlu işadamlarının memleketlerine yatırım yapmamasına üzülen Sekmen, hemşerilerine Kayserili işadamlarını örnek gösteriyor! NEV-İ ŞAHSINA MÜNHASIR İDİL ÇİMRİN
Dadaşlar diyarı Erzurum ilimizin nev-i şahsına münhasır mutfağına konuk olduk. Erzurum'da SABAH etkinliği kapsamında misafir olduğum meşhur Muammer Usta'da Erzurum mutfağından seçkin lezzetleri deneyimledim. Anadolu'nun her yöresinin kendine ait yöresel bir mutfağı var... Erzurum da zengin bir mutfak kültürüne sahip... Lor dolması, kadayıf dolması, su böreği, ayran aşı ve cağ kebabı Erzurum'un baş lezzetleri arasında... Erzurum'a yolu düşenlere bu yemekleri, özellikle meşhur Tortum cağ kebabını tatmalarını tavsiye ediyorum. DOĞU ANADOLU'NUN İNCİSİ KEREM ALKİN
Erzurum'un
kanaat önderleriyle ve sahada Erzurumlularla yaptığımız toplantı ve temaslar, Erzurum'un 2023, 2053 ve 2071 için yeni bir atılıma hazır olduğunu gösterdi. Erzurum yaşanabilirlik ve erişilebilirlik adına, iller arası rekabetçilik kriterlerinde yakaladığı performansla, beşeri sermaye kalitesi, yenilikçilik ile üretim ve ticaret becerisinde gerçekleştireceği etkili dönüşümle, Doğu Anadolu'nun incisi olarak, Avrasya'nın vazgeçilmez ticaret ve hizmet merkezi konumunu kazanabilecek fırsatları barındırıyor. HAYVAN BORSASI KURACAK LEVENT TÜZEMEN
400 bin nüfusu olan ve büyük göç alan Erzurum'da hayvancılık ön planda. Tarım ise yüzde 40 seviyesinde. Türkiye son yıllarda dışarıdan canlı hayvan ithal ediyor. Başkan Mehmet Sekmen, şehirde 'Canlı Hayvan Pazarı ve Borsa'sı projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu proje Erzurum'u Doğu Anadolu illeri arasında hayvancılık konusunda lider yapacaktır. Projeyle hayvan yetiştiricileri asla "Malım elimde kalır mı?" endişesini yaşamayacak. Çevre illerdeki yetiştiriciler Erzurum'daki "Hayvan Pazarı"na gelecek malını belirlediği bir fiyata satmaya çalışacak. Satamazsa Erzurum Belediyesi
yetiştiricinin hayvanını mağdur olmayacak bir ücret karşılığında alacak. DOĞU'NUN SINIR TAŞI... OSMAN ATINIŞIK
Erzurum'a SABAH Gazetesi olarak 'Şehir Buluşmaları' kapsamında yaptığımız ziyarette değişim ve dönüşümün insan yüzünde nasıl hayat bulduğuna şahit oldum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in vizyonu bir şehrin değişimine örnek gösterilmeli... Küçük dokunuşların büyük dünyalar kurduğu bir kent Erzurum... Turizm, sanat, tarım, hayvancılık, sanayi, eğitim, enerji... Bir kentin dirilişine ve uyanışına tanıklık etmek böyle bir şey olsa gerek. Organik tarım için verimli topraklara sahip Erzurum... Hep söylüyorum 'anlatılmaz yaşanır...' Erzurum tüm zenginlikleriyle yaşanıp görülmesi gerekir... PALANDÖKEN 12 AY ZİRVEDE FUNDA KARAYEL
Kış
sporlarının kalbi Palandöken Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in vizyoner bakış açısıyla büyük bir dönüşüm yaşıyor. Modern donanımlı kayak merkezi Ejder 3200 pistleri kadar otelleri ve cafeleriyle de ünlü. Havalimanından 15 dakikada dağa ulaşımın sağlanması ise farklı ülkelerden birçok kayakçıyı çekiyor. Palandöken yatırımlarla kışın olduğu kadar yazın da eğlencenin merkezi olacak. Büyükşehir Belediyesi tüm ekstrem spor hazırlıklarını tamamlamış 2018 yazına misafirlerini bekliyor. 4 MEVSİM TURİZM MERKEZİ BURCU ALDİNÇ
Erzurum , kış turizminin önemli destinasyonlarından biri. Ulaşım kolaylığı ile öne çıkan Palandöken tüm dünyadan kayaksevevler için bir cazibe merkezi... Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in şehre büyük katkısı var. Eskiden boş bir arazi olan Olimpiyat Parkı sosyal donatıları, piknik alanları ve spor tesisleriyle dikkat çekiyor. 2018'de açılması beklenen Puşkin Müzesi'ni edebiyat düşkünleri merakla bekliyor. Gastronomi için de önemli bir destinasyon olan şehir dört mevsim bir turizm merkezi... İDDİALI KAYAK MERKEZİ MELTEM FIRATLI
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bin yıllık tarihe sahip Erzurum'u ziyaretimizde şehrin hem tarihi zenginliğini hem de modern yüzünü görme fırsatı bulduk. Şehir merkezi, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesi'yle adeta bir açık hava müzesi gibiydi. Kent merkezine sadece 10 km uzaklıktaki Palandöken Dağı'ndaki Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi ise yapılan yatırımlar sayesinde iddialı bir kış sporları merkezi haline gelmiş. Palandöken'de birçok tesisi görmek de sevindiriciydi. ?TAŞHAN'DA NOSTALJİ HAKAN UÇ Erzurum'da
görülmesi gereken yapılar arasında ilk sıralarda Taşhan var. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından Rüstem Paşa'nın yaptırdığı bedesten, kesme taşlardan yapılmış bugün hâlâ içinde Oltu taşından yapılan çeşitli takıların bulunduğu gümüşçü ve kuyumcular çarşısı... Buradan unutulmaz dostlarınıza unutulmaz hediyeler alabilir Erzurum ekonomisine küçük bir katkı yapabilirsiniz. Nostaljik bir havadaki çarşıda çay içmeyi de ihmal etmeyin. MODERN HAYVANCILIK ÖZLEM AVCI
Hayvancılıkta
önde gelen illerimiz
arasında yer alan
Erzurum'da belediyenin
yaptırdığı et ve
et ürünleri entegre
tesisi, Ortadoğu'nun
en büyüklerinden... 64 bin metrekare
üzerine inşa edilen ve yüzde 40
kapasiteyle çalışan tesiste günde 2
bin hayvan kesiliyor. Dededen, babadan
kalma yöntemlerle satılan hayvanlar
artık hayvan borsası denilen
modern bir tesiste satılacak. 740
bin hayvan bu modern tesiste alıcı ve
satıcıyı buluşturacak. TARİHİ DOKU ÇIKIYOR OLKAN ÖZYURT
Erzurum'un tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalar birçok şehrimize örnek olacak nitelikte. Şehrin merkezinde Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalma tarihi yapılar restore edilerek, çevresi temizlenerek, Erzurum'un görkemli geçmişini gösterecek biçimde ve anıtsal bir şekilde ortaya çıkarılıyor. Kültür Yolu Projesi, 'Korunan tarih değişen kent' sloganıyla hayata geçirilmş. Bu proje takdir edilesi bir yaklaşım ortaya koyuyor. 2026 İÇİN YARIŞACAK YUSUF İZEL
Türkiye'nin
en çok göç veren şehirlerinden biri olan Erzurum, son yıllarda kaderini değiştirmek için kolları sıvamış. Uzun ve soğuk kış koşulları nedeniyle hayvancılığın ve tarımın güç olduğu şehir, gözünü turizme dikmiş. Belediyenin Palandöken'e, devletin ise spor tesislerine yaptığı yatırım, göz kamaştırıcı. Palandöken modern tesisleriyle tatilcilere Avrupai standartlarda tatil fırsatları sunuyor. Şehir, 2026 Kış Olimpiyatları'nı alabilmek için güçlü rakiplerle yarışacak.