Gebze’de endüstriyel drone üretiyor

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GOSBTeknopark'ta faaliyet gösteren Robostate, otonom stok takibi ve güvenlik drone'ları geliştirmek hedefiyle Çağlar Kılıç, Deniz Kalaslıoğlu ve Doruk Çelebi tarafından kuruldu. Şirket öncelikle, insanın getirdiği negatif faktörleri de ortadan kaldırmak adına özellikle özel mülklerde tercih edilecek güvenlik drone'larına odaklandı. Üretilen drone'ların şu anda ilk uygulamaları inşaat sektöründe yapılıyor. İkinci uygulama alanı olarak özel mülklerin güvenlik ağı oldu. Girişimciler ulaştıkları teknolojiyi ise şu sözlerle anlattı: "Robostate, hiçbir insan müdahalesi olmaksızın, farklı sektörlere ait farklı sahalarda kesintisiz olarak çalışabiliyor. İnşaat, güvenlik, açık madenler ve tarım sektörlerinde verdiğimiz hizmet sayesinde bu alanlarda çalışan şirketlerin iş yapma biçimlerini yeniden şekillendirebiliyoruz."