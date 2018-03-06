İsviçre’de hesabı olan Türkler çarpıldı

Paralarını daha az vergi ödemek için İsviçre
'de değerlendiren zengin Türkler, dolandırıcılık şoku yaşıyor. Paralarını İsviçre'de tutan Türkler'in hesabından 3.2 milyon dolar çalındığı iddia ediliyor. İngiliz HSBC
Holdings Plc'nin İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan özel bankacılık biriminde görevli bir fon yöneticisi, zengin Türk müşterilerinin hesaplarından 2 yılda 3.2 milyon doları kendi hesabına geçirmekle suçlanıyor. İsmi polis tarafından gizli tutulan bankacının tek seferde bir hesaptan 10 bin İsviçre Frankı'nı aşmayan meblağlar çektiği için olayın uzun süre tespit edilemediği öne sürülüyor. Eski çalışanla ilgili dolandırıcılık iddiası ise yüksek meblağlı bir işlemin şüphe çekmesi üzerine ortaya çıktı. HSBC sözcüsü Michael Spiess, bu yüksek meblağ nedeniyle şüpheler oluştuğunu, derhal iç soruşturma başlattıklarını, çalışanın iş akdini de feshederek yetkili mercilere bildirdiklerini belirtti. Öte yandan bu olayın ardından fonda parası bulunan Türkler arasında panik yaşandığı da öğrenildi.