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’de hesabı olan Türkler çarpıldı

Paralarını ’ye kaçıran Türkler’i dolandırıcılar çarptı Hesaplara giren uyanıklar, 3.2 milyon doları cebe indirdi

Giriş Tarihi: 6.3.2018
İsviçre’de hesabı olan Türkler çarpıldı
Paralarını daha az vergi ödemek için 'de değerlendiren zengin Türkler, dolandırıcılık şoku yaşıyor. Paralarını İsviçre'de tutan Türkler'in hesabından 3.2 milyon dolar çalındığı iddia ediliyor. İngiliz Holdings Plc'nin İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan özel bankacılık biriminde görevli bir fon yöneticisi, zengin Türk müşterilerinin hesaplarından 2 yılda 3.2 milyon doları kendi hesabına geçirmekle suçlanıyor. İsmi polis tarafından gizli tutulan bankacının tek seferde bir hesaptan 10 bin İsviçre Frankı'nı aşmayan meblağlar çektiği için olayın uzun süre tespit edilemediği öne sürülüyor. Eski çalışanla ilgili dolandırıcılık iddiası ise yüksek meblağlı bir işlemin şüphe çekmesi üzerine ortaya çıktı. HSBC sözcüsü Michael Spiess, bu yüksek meblağ nedeniyle şüpheler oluştuğunu, derhal iç soruşturma başlattıklarını, çalışanın iş akdini de feshederek yetkili mercilere bildirdiklerini belirtti. Öte yandan bu olayın ardından fonda parası bulunan Türkler arasında panik yaşandığı da öğrenildi.
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İsviçre’de hesabı olan Türkler çarpıldı
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