Türk Telekom çalışanlarının % 10’u Erzurum’da

Türkiye'nin
81 ilinde çalışmalarına
devam eden Türk Telekom
, Erzurum
'da da
internet başta olmak
üzere şehri iletişim
teknolojileriyle
donatarak dünya
rekabetine hazırlamak
için atağa
kalktı. Turkuvaz
Medya'nın
düzenlediği 'İl
Buluşmaları' kapsamında
konuşan
Türk Telekom
Erzurum Bölge
Müdürü Semih
Elibol, Erzurum,
Erzincan, Elazığ,
Tunceli, Bingöl,
Muş, Ağrı,
Kars, Ardahan
ve Iğdır illerinin
bağlı olduğu
Erzurum
merkezli bölge
müdürlüğünün
şehirde yürüttüğü
yatırım ve faaliyetlerini
anlattı.
Semih Elibol,
"Grup şirketlerimizden
AssisTT'in yaklaşık
2 bin çalışanı Erzurum'da
istihdam ediliyor. Bu sayı
şirketin toplam çalışan
sayısının yaklaşık
yüzde 10'unu oluşturuyor.
Bölge müdürlüğümüz
öncülüğünde
Erzurum'da kalıcı bir
eser bırakmak amacıyla
üç farklı lokasyonda
kurulan çağrı
merkezlerini tek bir noktada
toplayarak, ülkemizin
tek noktadaki en büyük
çağrı merkezlerinden birine
dönüştürülmesi için çok
önemli bir çalışma başlattık"
diye konuştu. ABONE DE REKOR
Türkiye'yi yeni teknolojilerle
buluşturma ve bilgi
toplumuna dönüşüm sürecini
hızlandırma vizyonuyla
çalıştıklarını vurgulayan
Elibol, "Geçen yıl aralık
ayı itibarıyla 13.7 milyon
sabit erişim hattı, 9.7 milyon
genişbant ve 19.6 milyon
mobil aboneye hizmet
veriyoruz. Türkiye'nin
kalkınma hedefleri doğrultusunda
dijital eşitliğin
sağlanması için internet
kullanımının ülkenin
dört bir yanında benzer
olmasını amaçlıyoruz. Bu
kapsamda 2017 ortasında
başlattığımız 'İnternet
Bizden' kampanyası büyük
ilgi gördü" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl abone sayısında
rekor kırdıklarının
altını çizen Elibol, "Türk
Telekom'un 2017'de toplam
internet abonesi sayısı
2008'den bu yana rekor
1.1 milyonluk artış ile 9.7
milyona yükseldi. Fiber
internet abone bazında ise
2017'de 737 binlik büyüme
kaydedildi. Toplam fiber
internet abone sayısı 2.7
milyon oldu" dedi.