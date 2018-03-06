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çalışanlarının % 10’u ’da

FURKAN NEHRİ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018
Türk Telekom çalışanlarının % 10’u Erzurum’da
Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalarına devam eden , 'da da internet başta olmak üzere şehri iletişim teknolojileriyle donatarak dünya rekabetine hazırlamak için atağa kalktı. Turkuvaz Medya'nın düzenlediği 'İl Buluşmaları' kapsamında konuşan Türk Telekom Erzurum Bölge Müdürü Semih Elibol, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin bağlı olduğu Erzurum merkezli bölge müdürlüğünün şehirde yürüttüğü yatırım ve faaliyetlerini anlattı. Semih Elibol, "Grup şirketlerimizden AssisTT'in yaklaşık 2 bin çalışanı Erzurum'da istihdam ediliyor. Bu sayı şirketin toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Bölge müdürlüğümüz öncülüğünde Erzurum'da kalıcı bir eser bırakmak amacıyla üç farklı lokasyonda kurulan çağrı merkezlerini tek bir noktada toplayarak, ülkemizin tek noktadaki en büyük çağrı merkezlerinden birine dönüştürülmesi için çok önemli bir çalışma başlattık" diye konuştu.

ABONE DE REKOR
Türkiye'yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla çalıştıklarını vurgulayan Elibol, "Geçen yıl aralık ayı itibarıyla 13.7 milyon sabit erişim hattı, 9.7 milyon genişbant ve 19.6 milyon mobil aboneye hizmet veriyoruz. Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda dijital eşitliğin sağlanması için internet kullanımının ülkenin dört bir yanında benzer olmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda 2017 ortasında başlattığımız 'İnternet Bizden' kampanyası büyük ilgi gördü" ifadelerini kullandı. Geçen yıl abone sayısında rekor kırdıklarının altını çizen Elibol, "Türk Telekom'un 2017'de toplam internet abonesi sayısı 2008'den bu yana rekor 1.1 milyonluk artış ile 9.7 milyona yükseldi. Fiber internet abone bazında ise 2017'de 737 binlik büyüme kaydedildi. Toplam fiber internet abone sayısı 2.7 milyon oldu" dedi.
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Türk Telekom çalışanlarının % 10’u Erzurum’da
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