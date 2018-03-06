Turkcell, Barcelona'da önemli ziyaretçileri ağırladı

GSMA tarafından her yıl İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) bu yıl Lifecell Ventures rüzgarı esti. Tüm dünyadan 2.400'den fazla şirketin ürün ve servislerini tanıttığı fuarda Lifecell Venturss standını ziyaret edenlerin sayısı 10.000'i (on bin) aşarken 4.000 (dört bin) kişi ise Lifecell Ventures'ın servislerini birebir deneyimledi.

Lifecell Ventures, Mobil Dünya Kongresi'ne katılan firmalar arasında son yıllarda dünyada milyarlarca kullanıcıya ulaşan sosyal ağlar ve mobil servisler (OTT) karşısında büyüme hızı düşen telekom sektörünü dönüştürecek servisleri ile ön plana çıktı. BiP, fizy, Dergilik, Lifebox, Hesabım, Paycell, Hızlı Giriş, Upcall ve RTM gibi servislerini dileyen tüm operatörlerin kullanımına sunduğunu açıklayan Lifecell Ventures, Kopilot ve Akıllı Tarım alanındaki çözümleri ile de beğeni topladı.

TURKCELL'İN TEKNOLOJİ ÜSSÜNÜ ON BİNDEN FAZLA KİŞİ ZİYARET ETTİ

Bu yıl 7.700'den fazla CEO'un katıldığı ve 4 gün süren Mobil Dünya Kongresi süresince fuar alanını ziyaret edenlerin sayısı 107.000'i (yüz yedi bin) aştı. Turkcell / Lifecell Ventures standı ise 2 hafta süren üretim aşamasının ardından 9 tırla fuar alanına taşındı ve 60 kişilik ekip tarafından 10 günde kuruldu. 4 gün devam eden kongre süresince yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği Turkcell/ Lifecell Ventures stand alanında 4 bin kişi ise bire bir Turkcell ürünleri deneyimleme şansı buldu. 4 gün boyunca 181 ülkeden 71 bakan ile regülasyon kurumlarından 85 otoritenin, 3.500'den fazla basın mensubu ve analist ile uluslararası sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte Turkcell fuar alanı, aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımı için de büyük bir görev üstlendi. Organizasyon süresince Turkcell'i ziyaret edenler; Türk kahvesi, lokum, baklava ve çaydan oluşan ikramlarla ağırlandı. En ufak detayın bile önceden düşünüldüğü fuar alanında, Turkcell Global Bilgi şirketinden müşteri hizmetleri yetkilileri de teknik altyapıda sorun yaşanmaması için alandan hazır bulundu.

Ayrıca, GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında hayata geçirilen www.turkcellblog.com sitesi, etkinlik boyunca en önemli gelişmeleri, haberleri, röportajları takipçileriyle buluşturdu. Turkcell / Lifecell Ventures standındaki tüm gelişmeler www.turkcellblog.com 'dan anlık olarak paylaşıldı. Stant içerisindeki ürün ve hizmetlerle alakalı detaylı bilgilerin, röportajların, fotoğraf ve videoların yayınlandığı siteyle birlikte, Turkcell sosyal medya hesapları da sürekli ve kuvvetli bir iletişimle tüm çözümleri ve yenilikçi gelişmeleri takipçilerine sunuldu. 4 gün boyunca günlük 40.000 (kırk bin) kişi bloğu ziyaret ederken, Turkcell'in resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla birlikte 4,5 milyon kullanıcıya erişildi.

BAKAN VE YÖNETİCİ DÜZEYİNDE BÜYÜK İLGİ

Turkcell / Lifecell Ventures fuar alanı, hem uluslararası hem de ulusal düzeyde bakan ve kamu kurumu yöneticilerine de ev sahipliği yaptı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Davut Kavranoğlu, Turksat Genel Müdürü Cenk Şen, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, İspanya Büyükelçisi Ömer Önkon, Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Askar Mamin, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Yardım Koordinatörü Ursula Mueller, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, GSMA Genel Müdürü Mats Granryd gibi önemli isimler Turkcell fuar alanını ziyaret edip, Turkcell / Lifecell Ventures ürün ve servislerini deneyimledi.