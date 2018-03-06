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raporu sunuldu

Giriş Tarihi: 6.3.2018
URAK raporu sunuldu
Panelde, Prof. Dr. Kerem Alkin, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği () tarafından hazırlanan Erzurum raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Alkin, sürdürülebilirlik, katma değer ve istihdam, gelir artışı ve verimlilik gibi değişkenlere bağlı olarak, beşeri sermaye-yaşam kalitesi, yenilikçilik-marka becerisi, ticaret becerisi ve erişebilirlik temel başlıklarında Erzurum'un 81 ilde 40'ıncı sırada yer aldığını söyledi.
Alkin, "Erzurum yaşanılabilir alt endeksinde ise 32'nci sırada yer alıyor" dedi.
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