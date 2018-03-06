URAK raporu sunuldu

Panelde, Prof. Dr. Kerem Alkin, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK
) tarafından hazırlanan Erzurum raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Alkin, sürdürülebilirlik, katma değer ve istihdam, gelir artışı ve verimlilik gibi değişkenlere bağlı olarak, beşeri sermaye-yaşam kalitesi, yenilikçilik-marka becerisi, ticaret becerisi ve erişebilirlik temel başlıklarında Erzurum'un 81 ilde 40'ıncı sırada yer aldığını söyledi.
Alkin, "Erzurum yaşanılabilir alt endeksinde ise 32'nci sırada yer alıyor" dedi.