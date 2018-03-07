Index Grup geçen yıl net kârda rekor kırdı

Bilişim teknolojileri, telekom ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren Index Grup 2017'de rekora imza atarak net kârını 156 milyon TL olarak açıkladı. Index Grup Başkanı Erol Bilecik, "2017'de çok güzel gelişmelere imza attık. 2018'de beklentimiz daha yüksek" dedi. 6 şirketi bünyesinde barındıran Index Grup, 2017'de yüzde 25 büyüme göstererek net satışlarını 5.4 milyar TL'ye çıkardı. Stratejik adımlar atarak güçlü, kârlı ve verimli bir şekilde büyüdüklerini kaydeden Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu, "Grup olarak son 5 yılda yaptığımız yatırımlarla ciro ve kârlılık anlamında istediğimiz büyümeye ulaştık" dedi. Hedeflerinin 2023'te Avrupa'nın 5 büyük teknoloji distribütöründen biri olmak olduğunu belirten Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Üyesi Salih Baş ise, "Önümüzdeki yıllarda kârlılığımızı artırmayı ve yükselişimizi sürdürmeyi planlıyoruz. 2018'de satış hedefimizi yüzde 18 artırarak 6.4 milyar TL'ye çıkarmayı istiyoruz. Ayrıca verimlilik için dijital dönüşüm projelerine önem veriyoruz, dünyada bilgi teknolojileri alanı hızlı bir şekilde büyüyor, biz de bu trendi takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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