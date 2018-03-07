İstanbullulara metro müjdesi! İşte açılacak 5 yeni hat

İnşaati süren 267 kilometre uzunluğundaki 17 hattan 150.4 kilometre uzunluğundaki 13'ü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 116.6 kilometre uzunluğundaki 4'ü ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılıyor. İhale aşamasında olan metro hattı uzunluğu ise 19.4 kilometre.

HEDEF BİN 100 KİLOMETRE

İstanbul'da 2018 – 2019 yılında toplam metro uzunluğu 355.45 kilometreye ulaşacak. 2023 yılı sonrası İstanbul'da raylı sistemde hedef bin 100 kilometre.

Hürriyet'in haberine göre planlanan yeni hatlarla metro Silivri, Çatalca, Yeniköy ve Üçüncü Havalimanı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Sabiha Gökçen'e bağlanacak. Metro hatları Ankara ve Edirne hızlı tren hatlarıyla da entegre olacak.

Boğaz'ın iki yakasında da, Beşiktaş–Sarıyer ile, Harem– Beykoz–Tokatköy hattında devam edecek. Marmaray'dan sonra, İstanbul'un iki yakası denizden 3 metro hattıyla daha birbirine bağlanacak. Yeni yapılması planlanan bu hatlardan biri Kandilli–Arnavutköy, ikincisi Kavacık 4. Levent ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerine yapılacak raylı sistem hattı olacak.

BU YIL SONU AÇILACAK 5 HAT

Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy – Sancaktepe Metrosu'nın 2. Etabı olan ve 7 istasyondan oluşan 9.5 kilometrelik Ümraniye (Yamanevler) – Çekmeköy hattı. (2018 Haziran sonunda açılacak)

Mecidiyeköy – Kağıthane – Alibeyköy – Mahmutbey Metrosu (18 kilometre, 15 istasyon)

Dudullu – Kayışdağı – İçerenköy – Bostancı Metrosu'nun Bostancı İDO'dan İMES'e kadar olan kısmı. (10.2 kilometre, 9 istasyon)

Eminönü – Eyüpsultan – Alibeyköy Tramvayı (10.1 kilometre, 14 istasyon)

Marmaray (Banliyo) Gebze – Halkalı (63 kilometre) Aralık 2018'de açılacak.

8 TELEFERİK HATTI

İstanbul'da 2019 yılı sonrasında planlanan teleferik hatları şöyle:

Piyer Loti – Miniatürk

Fener - Sütlüce

Beykoz'da, Sultaniye – Karlıtepe

Beykoz Çayırı – Hz. Yuşa Tepesi

Barbaros Hayrettinpaşa İlkokulu – Yavuz Sultan Selim Parkı

Yedpa – Kayışdağı

Yakacık – Aydos

Aydos Kalesi – Sultanbeyli Gölet