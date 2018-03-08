8 Mart'ta çalışanlarını smokinle karşıladılar

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve üst yönetim, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın Denizcilerine sürpriz yaptı. Bankanın üst yönetimi Hakan Ateş liderliğinde saat 08.00'da kadın çalışanlarını güller ve müzik eşliğinde genel müdürlük girişinde karşıladı.

Hakan Ateş, yaptığı konuşmada bu özel günün kadınların emeklerini, ailelerine, işlerine, topluma ve dünyaya katkılarını onurlandırmanın günü olduğunu söyledi.

Hayatın her alanında, yan yana, omuz omuza olduklarını belirten Ateş, "Eşitliğin önce evimizde başladığı inancı ile Denizcilerimizin yarısından fazlasını kadınlarımızın temsil etmesinden, onların vizyonu ile büyümekten gurur duyuyoruz. Bugün onlara tüm üst yönetimimizin katılımıyla hoş bir sürpriz yapmak istedik. Bu anlamlı güne dair etkinliklerimiz gün boyu sürecek. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Ayrıca bugün saat 18.00'de DenizBank Genel Müdürü Ateş moderatörlüğünde düzenlenecek panele 6 başarılı kadın Denizci de katılacak.