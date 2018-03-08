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Brent ün varil fiyatı 64,39 dolar

Dün 65,21 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,78 doları gören Brent ün varil fiyatı, bu sabah 64,47 dolardan açıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 09:56
Brent petrolün varil fiyatı 64,39 dolar

Brent ün varili, uluslararası piyasalarda 64,39 dolara geriledi. Brent petrolün varili, saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,12 gerileyerek 64,39 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,22 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve Rusya'nın üretimi kısma kararındaki kararlılığının fiyatlardaki düşüşü kısmen engellediğini kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil artarak 425,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan, EIA, Mart 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini sabit tutarak rakamın ortalama 62 dolar seviyesinde olmasının beklendiğini bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 64,44 ile 64,61 dolar aralığının direnç, 64,10 ile 64,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Brent petrolün varil fiyatı 64,39 dolar
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