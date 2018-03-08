MÜSİAD, Birleşik Krallık heyetini ağırladı

Kaan, Birleşik Krallık heyetini ağırladığı öğle yemeğindeki konuşmasında, MÜSİAD'ın son dönemde ağırlık verdiği ticari diplomasi kapsamında daha önce Türkiye'de birçok yabancı ticaret müşavirleriyle bir araya geldiklerini anlattı.

71 ülkede 188 noktada faaliyet gösterdiklerini bildiren Kaan, gelecek dönemde Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da temsilcilik açarak büyümeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaan, Brexit süreci sonrası İngiltere'nin çok ciddi yatırım almaya başladığını vurgulayarak, İngiltere ile ilişkileri önemsediklerini, bu kapsamda MÜSİAD'ın İngiltere şubesini yeniden yapılandırdıklarını anımsattı.

İngiliz heyete MÜSİAD'ı tanıttıklarını belirten Kaan, İngiltere ile Türkiye'nin Asya'da, Afrika'da ve Orta Doğu'da ortak projeler yaparak ticari hacimlerini geliştirebileceğini söyledi.

Kaan, "İngiltere'yle ticari kanalların açılması, karşılıklı bilgi transferi, belediyeler, üniversiteler, ticaret odaları arasındaki iş birliğiyle sürece yön verme sorumluluğumuzun MÜSİAD olarak farkındayız." ifadesini kullandı.

Toplantıya MÜSİAD yöneticilerinin yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür, Yıldız Holding Genel Müdürü Selim İman, Cevahir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cevahir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Hocaoğlu da katıldı.



Birleşik Krallık Milletvekili David Amess başkanlığındaki heyette ise milletvekilleri David Morris, Sheryll Murray ve Matthew James Offord'un yanı sıra Robert Peter Davidson ve Emma Louise Smith yer aldı