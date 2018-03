Büyük tezgâh

Türkiye'yi dış politikada diz çöktürme operasyonunun ekonomik tetikçiliğini üstlenen kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's, önceki gün gece yarısı skandal bir karara imza attı. Moody's, çarşamba gecesi, takvimde olmadığı halde, kredi notumuzu bir kademe daha aşağı çekerek Ba2'ye indirdi. Not indirimine ekonomik gerekçe bulmakta zorlanan Moody's, bu kez, "kurumların direncindeki süregelen kayıp" cümlesi ile, Türkiye'ye kurulmak istenen tezgâhın kirli bir parçası olduğunu gözler önüne sergiledi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır'ın ekonomik görünümü ocak ayında yükseltilirken, bu yılın başında kabine değişikliğine gidip ülkede devletçi politikalar uygulayacağını açıklayan bir ekonomi yönetimine sahip olan Polonya'nın kredi notu yatırım yapılabilir seviyede tutuluyor. Buna karşılık, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, dış politikada diz çökmediği için, ekonomi silahı ile yola getirilmeye çalışılıyor.

GOLDMAN TEHDİT ETTİ

Türkiye'ye karşı açılan cephenin diğer ayağı olan yatırım bankaları da tetiğe bastı. Goldman Sachs Türkiye'nin faiz oranlarının çok düşük olduğunu ileri sürerek, çok açık bir biçimde tehdit içeren şu mesajı yayımladı: "Merkez Bankası'nın harekete geçmesi için TL üzerinde bir miktar piyasa baskısı olması gerekebilir." Nitekim dün borsa ve döviz cephesinde sert bir hareket gözlenmezken, yabancı bankaların satışlarıyla iki yıllık tahvilin faizi yüzde 13.5'e çıktı. Türkiye'de siyasi istikrarı kalıcı hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 2019'da geçilecekken, Moody's, güçlü başkanlık sistemini de eleştirdi. 1-2 milyar dolarlık operasyonlarla dize getirilen Türkiye'ye olan özlemini ortaya koydu.

FETÖ'NÜN AVUKATI MISIN?

Moody's'in niyetinin ne olduğu, gece yarısı yayımladığı raporun ayrıntılarında ortaya çıktı. Türkiye'nin kurumlarındaki erozyondan bahsedilirken, bunun gerekçesi olarak darbe girişimine kalkışan FETÖ sempatizanlarının görevden alınması ve Olağanüstü Hal'in kalkmaması gerekçe gösterildi. Raporda, FETÖ'cü teröristlerin tutukluluk hallerinin devam etmesinin yargıyı zayıflattığı belirtildi.

İŞ DÜNYASI VE ANALİSTLER TEPKİLİ



Öztürk Oran İTO Başkanı: Sınırına yerleşmeye çalışan terörü yok etmek üzere 80 milyonun yek vücut olduğunu görenler, yine not silahına sarıldı. Büyük tezgâhta sıra Moody's'de. Ama silahları yine geri tepti.



Beste Naz Köksal Gedik Yatırım: Üçlü Münbiç görüşmeleri öncesinde acele halde not indirimine gitti. Not indirme gerekçelerine baktığımızda yeni bir açıklama göremedik.



Bora Tamer Yılmaz Ziraat Bankası: Türkiye'nin daha yüksek kredi notunu hak ettiği ortada. Kararda, nitel değerlendirmelerin ağır bastığı görülüyor.



Murat Salar Azimut Portföy: Kişisel görüşüm, kararın ekonomik değil siyasi olduğudur ve Türkiye- ABD ilişkisi ile alakalı olduğu yönündedir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının kredibiliteleri sorgulanmalı.



Gürsel Baran ATO Başkanı: Ülkenin kararlı yürüyüşünü notla durdurmaya çalışıyorlar. Moralimizi bozamazlar.