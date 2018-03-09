Çeyrek altın bugün ne kadar? 9 Mart altın fiyatları burada...

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatları, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Kültür; toplumun örf ve adetlerinin birleşimidir; bizim kültürümüzde de altın uzun yıllardan beri oldukça önemlidir. 9 Mart altın fiyatlarını her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den bulabilirsiniz...
ALIŞ: 162,07
SATIŞ: 162,10
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 259,80
SATIŞ: 265,68
YARIM ALTIN
ALIŞ: 517,98
SATIŞ: 531,36
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.042,46
SATIŞ: 1.068,41
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.075,00
SATIŞ: 1.087,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 1.071,69
SATIŞ: 1.098,47