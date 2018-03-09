Çeyrek altın bugün ne kadar? 9 Mart altın fiyatları burada...

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatları, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Kültür; toplumun örf ve adetlerinin birleşimidir; bizim kültürümüzde de altın uzun yıllardan beri oldukça önemlidir. 9 Mart altın fiyatlarını her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den bulabilirsiniz...

9 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,07

SATIŞ: 162,10

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,80

SATIŞ: 265,68

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,98

SATIŞ: 531,36

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.042,46

SATIŞ: 1.068,41

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.075,00

SATIŞ: 1.087,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.071,69

SATIŞ: 1.098,47