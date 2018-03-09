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Ertem: Moody's'in kararı ekonomik tetikçiliktir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı , konusunda herkesin ayağını denk alması gerektiğini söyledi. Ertem, Moody's'in 'nin notunu düşürmesiyle ilgili "Afrin Operasyonu'na bağlı olarak bunu yaptıklarını düşünüyorum. Bu ekonomik tetikçiliktir. Bu kararın hiçbir etkisi yoktur. Dikkate almıyoruz. Türkiye bunlarla yaptığı anlaşmaları gözden geçirmeli. Türkiye'nin sabrı kalmamıştır. Bu kurumlar 'nin siyasi, ekonomik adımlarına göre karar veriyor." dedi

Giriş Tarihi: 9.3.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 12:12
Ertem: Moody's'in kararı ekonomik tetikçiliktir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı bankaların da sanayiciler kadar kar etmesi ve konusunda herkesin ayağını denk alması gerektiğini söyledi.

TRT Haber'de konuşan Ertem "Büyük şirketlerin refinansman işine de BDDK'nın bakması gerektiğini söyledi. Bir grup milyarlarca dolar yatırımlarını 12 ay vadeli finanse etmiş, bankalar bunu gözü kapalı yapmış. Buna BDDK'nın da bakması lazım. Bankacılık sektörü kendine çeki düzen vermeli" dedi

BANKALAR PİYASA GEREKLERİNE GÖRE DAVRANIRSA, FAİZLER DÜŞER

Ertem, "Bankalar kendi geleceği için de adımlar atmalılar. Banka sisteminin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini düşünüyorum, başta kamu bankaları olmak üzere. Bankalar piyasa gereklerine göre davranırsa, faizler düşer" dedi.

Ertem, bankalarda oligopol yapı yerine piyasa çerçevesinde hareket edecek bir yapı üzerinde çalışıldığını söyledi. Ertem, "Ben Kredi Garanti Fonu Başkanı olsam ticari kredi faizleri yüksek olan bankanın limitini düşürürdüm." dedi.

MOODY'S'İN KARARI EKONOMİK TETİKÇİLİKTİR

Ertem, Moody's'in 'nin notunu düşürmesiyle ilgili de "Afrin Operasyonu'na bağlı olarak bunu yaptıklarını düşünüyorum. Bu ekonomik tetikçiliktir. Bu kararın hiçbir etkisi yoktur. Dikkate almıyoruz. Türkiye bunlarla yaptığı anlaşmaları gözden geçirmeli. Türkiye'nin sabrı kalmamıştır. Bu kurumlar 'nin siyasi, ekonomik adımlarına göre karar veriyor." dedi.

TÜRKİYE ABD'YE TABİİ Kİ KARŞILIK VEREBİLİR

Ertem, Trump'ın çelik vergisi ile ilgili de şunları söyledi: Türkiye ABD'ye tabii ki karşılık verebilir. Türkiye zarar görürse karşılığını verecektir. Türkiye pamuk ithal etmek durumunda kalıyor. Türkiye, ABD'den yılda 700-800 milyon dolarlık pamuk alıyor. Türkiye, ABD'den farklı yerlerden de pamuk alabilir. Türkiye Mali'de pamuk yatırımı yapabilir. Karşılıklı anlaşmalarla bunu sağlayabiliriz.

Korumacılık uygulaması dünyaya yayılacaktır. Ticaret savaşlarından gelişen ülkeler kazançlı çıkacak. Korumacılıkta ilk adımı atan ticaret savaşının kaybedeni olur, ilk adımı ABD attı, ABD kaybeder.

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Ertem: Moody's'in kararı ekonomik tetikçiliktir
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