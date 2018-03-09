İTO Meclis Başkanı Avdagiç adaylığını resmen açıkladı

İstanbul Ticaret Odası'nın 19. döneminin, ülkede yaşananlara bakıldığında, bir asır gibi geçen kritik bir süreç olduğunu anlatan Avdagiç, şunları söyledi:

"Hepimiz için turnusol kağıdı gibi günler geçti. Şöyle bir düşünelim… 2013 yılının mayıs ayından bu tarafa geçen zamanda millet olarak ne çok şey yaşadık. Ama tüm bunlara rağmen milletçe yılmadık, vazgeçmedik, yenilmedik. Kökü dışarıda emellerin sahiplerine, fitne tohumu atmaya gayret eden kuklalara 'dur' dedik. Tüm kirli hesaplaşmalara karşı milletçe tek yürek olduk, birlikte karşı durduk.

Bu sayede büyümede rekorlara imza atıyoruz. İhracatta "olmaz" denilenleri başarıyoruz. 'Acaba ne derler' korkusuyla hareket etmiyor, ülkenin çıkarı neyse onu yapıyoruz. Bugün… Afrin'de zafere doğru yürüyen ordumuz buna en iyi örnektir."

"BİR MAKAMA DEĞİL, BİR YOLCULUĞA ADAY OLDUM"

İTO'nun önünde bir seçimden çok daha fazlasının bulunduğunu ifade eden Avdagiç, "Bu eşik, İstanbul iş dünyasının gelecek vizyonu için bir mihenk taşıdır. İşte ben, İstanbul Ticaret Odası'nı bu yeni döneme hazırlamak için, vizyon değişimi adına, seçimlerde aday olmaya ve bu yolda yürümeye karar verdim. Tabii, şunu özellikle ifade etmem gerekir ki bir makama değil, bir yolculuğa aday oldum. Adaylık noktasında arkadaşlarımızın teveccühüne mazhar olmak dahi, tek başına bahtiyar olma sebebidir."