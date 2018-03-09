Konuta banka kuralı gelsin

Türkiye gayrimenkul sektörü, bankacılıktaki sağlam yapının bir benzerini kendisi için istiyor. Sektörün düzenleme ve denetlemeye ihtiyacı olduğunu, böylece kurumsallaşmış ve şeffaf bir yapıya bürüneceğini belirten Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, "Bankalar gibi biz de aslında tüketicinin tasarrufuna talibiz. Bu nedenle düzenlemelerin, kriterlerin ve güvenilir verilerin olması gerekiyor" dedi. Sektörde verisiz ve belgesiz konuşanın sözüne de değer verildiğini söyleyen Erden Timur, "TÜİK'in verileri var; kütlesel bir şey ifade ediyor. Fakat detaylı bilgi bulabilmek mümkün değil. Örneğin ilaç sektöründe hangi firmanın depoya hangi ilaç siparişi verdiğini bilirsiniz. Bilmeniz doğru kararlar almanızı sağlıyor. Bizim yaptığımız yatırım, halkımızın tasarruflarını bir şekilde yatırıma dönüştürüyor. Doğru karar da yanlış karar da hepimizin geleceğini etkiliyor" ifadelerini kullandı. Yılı bin 950 konut satışıyla kapatarak cirolarını 1.5 milyar TL'ye çıkardıklarını belirten Timur, bu yıl Bodrum Gölköy'un yanı sıra İstanbul'da Bahçelievler, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa ve Çekmeköy'deki projelere başladıklarını ayrıca Kandilli projesinin lansmanını yapacaklarını söyledi. Timur, "Kandilli Boğaz'daki en iyi proje diyebilirim. Foldhome konseptini hayata geçiriyoruz, bu konseptle küçük bir ev alıyorsunuz ama aslında 20 odalı bir ev almış gibi oluyorsunuz" dedi.

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