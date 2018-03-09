Mapfre Sigorta’dan fırsat eşitliği için bir adım daha

MAPFRE Sigorta, cinsiyet eşitliği bilincini kurum kültürüne entegre etmek, çeşitlilik konusunda duyarlılık yaratmak ve kadın çalışanlarının liderlik yönlerini daha da geliştirmek adına "Cinsiyet Konusu Odaklı Çeşitlilik ve Kapsayıcı Liderlik Programı" ve "Kadın Yöneticilere Özel Liderlik Gelişim Programı" adıyla iki yeni eğitim programını hayata geçiriyor. Mapfre Sigorta, bu eğitim programlarını ve çeşitlilik konusundaki diğer çalışmalarını Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER
) Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ve Coachzone Kurucu Ortaklarından Burcu Yalman'ın da konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıyla aktardı. Toplantıda ayrıca Mapfre Sigorta yöneticilerine, KAGİDER tarafından cinsiyet eşitliğini destekleyen şirketlere verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası da takdim edildi.