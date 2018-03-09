Tüfenkci: Artık buğdayın fiyatını Amerika'da değil Türkiye'de belirleyeceğiz

Tüfenkci, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından yerli ve yabancı un üreticileri ile ihracatçıların bir araya geldiği "TUSAF 14. Uluslararası Kongre ve Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, ekonominin lokomotifi özel sektör ile birlikte tüm kriz senaryolarını 2017'de boşa çıkartarak başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Bu yılın Türkiye için bir hamle yılı olacağını dile getiren Tüfenkci, bunu sanayi, tarım, hayvancılık ve diğer tüm sektörlerle beraber başaracaklarını aktardı.

Tüfenkci, Türkiye'nin 2017'de yüzde 7,5 civarında ve üzerinde büyümesini beklediklerini kaydederek, 2018'e de Türkiye'nin coşkulu bir büyüme ile girdiğini bildirdi.

Geçen yıl ve bu yılın ilk iki ayında ihracatta yaşanan artışları anımsatan Tüfenkci, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi ile tarımın, buğdayın anavatanı olduğunu söyledi.

Tüfenkci, tarımın GSYH'de ve istihdamda arz ettiği öneme değinerek, yoksulluğun azaltılmasına tarım sektöründeki büyümenin diğerlerine göre daha etkili olduğunu anlattı.

Tarımın diğer sektörlerin de büyümesini sağladığını aktaran Tüfenkci, tarımsal üretimini teşvik ederken tarım ticaretini geliştirmek için önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Tüfenkci, tarım ticaretinin kolaylaştırılması, ihracatının artırılması konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, bu konuda gümrüklerde sağladıkları kolaylıklardan bahsetti.

Türkiye'nin bugün itibariyle dünyanın önemli buğday ve un üreticilerinden olduğunu dile getiren Tüfenkci, un sektörünün milyonlarca insanın hayatını direkt etkilediğini söyledi.

Tüfenkci, Türkiye'nin kendine yeten gıda üretimi ile dünya gıda güvenliği konusunda önemli bir ülke haline geldiğini kaydederek, Türkiye'nin dünya un ihracatında 6 yıldır sürdürdüğü birincilikleri devam ettirmesini temenni etti. Tüfenkci, un üreticilerinin markalaşarak ve farklılaşarak, talepleri dikkate alarak pazarlarda derinleşmesini istedi.

- "Irak hükümetine gerekli girişimlerde bulunacağız"

Bakan Tüfenkci, TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy'un Irak merkezi hükümetinin Türk menşeli gıda ürünlerine ton başına 60 dolarlık vergi uyguladığı şeklindeki sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Irak pazarındaki zorlukları biliyoruz. Bunun için hem Ekonomi Bakanlığı hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Nisan ayının başında Irak hükümeti ile KEK (Karma Ekonomik Komisyon) toplantısı yapılacak. Orada da önemli gündem maddelerimizden birisi Irak hükümetinin gıdaya koyduğu tarife dışı engellerle mücadele olacak. O masamızda birinci gündem maddelerimizden olacak."

Tüfenkci, özel sektöre güvendiklerini, kamu bir yatırım yapıyorsa özel sektörün beş yatırım yaptığını kaydederek, özel sektörle büyümek istediklerini, onların önündeki engelleri kaldırmayı birinci vazife olarak gördüklerini anlattı.

Gerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın lisanslı depoculuğu teşvik ettiğini dile getiren Tüfenkci, depolama maliyetlerini üreticinin üzerinden almak istediklerini, lisanslı depoların nerede yapılırsa yapılsın 5. bölge teşvik kapsamına girdiğini aktardı.

Tüfenkci, kurdukları ürün ihtisas borsasını bu ay içerisinde faaliyete geçirmiş olacaklarını belirterek, "Ürün ihtisas borsası ile özellikle tarım ticareti noktasında derinliği olan bir piyasayı Türkiye'de hep birlikte oluşturacağız. Artık buğdayın veya diğer tarım ürünlerinin fiyatlarını Amerika'da değil Türkiye'de belirleyeceğiz. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız." ifadelerini kullandı.

İsraf yapılmaması konusunda çağrıda bulunan Tüfenkci, bakanlık tarafından geçen yıl hazırlanan "Türkiye'de İsraf Raporu"nun sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Bir taraftan üretimi artırmak istediklerini vurgulayan Tüfenkci, diğer taraftan da israfın azalması ve bitmesi için çalışmalar sürdürdüklerini sözlerine ekledi.