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Türk askerinin bastığı yer yeşerdi

Terörden temizlenen ve ’da ekonomik hayat canlanıyor. 900 yeni inşaatın temeli atıldı. Bölgede tam donanımlı hastane kuruldu, okullar açıldı

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018
Türk askerinin bastığı yer yeşerdi
Fırat Kalkanı Harekâtı'yla ve 'ta terör esareti bitirildi, bölgede ekonomik hayat başladı. Cerablus'ta 900 yeni inşaatın temeli atıldı. Zeytinyağı, buğday, fıstık işlenmesi, ambalaj üretimine yönelik yatırımlar yapılıyor. , elektrik, su ve yol sorununu da yüzde 90 oranında çözdü.

ŞANTİYE YERİ HALİNE GELDİ
Tarıma dayalı sanayinin ön plana çıktığı ilçe adeta şantiye yerine dönmüş vaziyette. İlçede 3 olan okul sayısı 11'e çıkarıldı. Okullarda eğitim veren öğretmenlerin maaşları da Türkiye Maarif Vakfı tarafından ödeniyor. Bölgede 30 bin civarında kişinin yaşadığı bir çadır kent de inşa edildi.
Türkiye bölgede tam donanımlı bir hastane kurulmasını da sağladı. 30'u Türk olmak üzere 250 personeli olan hastane 16 bölümde hizmet veriyor. Hastanede muayene, ameliyat ve ilaçlar ücretsiz.

MAYIN TEMİZLİĞİ
Karkamış nda ticareti durdurmamak için de Türkiye harekete geçti. Sınır kapısından halen demir ve çimento gönderimi yapılıyor. Bölgede tarım arazilerinin tekrar kullanıma açılabilmesi için mayın temizliği de başlamış durumda. Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Hakim Muhammed Hacı İbrahim, "Türk askerinin ayağının bastığı yer yeşeriyor. Türkiye topraklarımıza huzur, adalet, güvenlik getiriyor. Zeytin Dalı Harekâtı da başarıyla sonuçlanacak" dedi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir de "Burada yatırım ve ticaret yapmanın zamanı geldi" mesajı verdi.


Muhabirimiz Hazal Ateş, Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Hakim Muhammed İbrahim ile görüştü.
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