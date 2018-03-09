Yoksulluğu kadına verilen mikro krediyle bitirebiliriz

Türkiye Graamen Mikrofinans Programı kapsamında Kayseri'de bugüne kadar bin 574 dar gelirli mikro girişimciye destek sağlandı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, dün mikrokredi kullanacak kadınlara çeklerini törenle verdi. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, mikrokredi projesiyle tanışan kadınların yoksulluğun üstesinden gelerek ekonomik anlamda ayaklarının üzerinde durabildiklerini ve evlerine yardımcı olduklarını söyledi. Mikrokredinin gerçek anlamda bir kredi olduğunu anlatan Hamdi Akın, "Ama bu kredide asla teminat, kefil, icra, haciz yok. Projeyle girişimci kadınlara 200 bin liralık destek sağlayacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU